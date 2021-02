Neuer Markenauftritt und neues Logo bei Peugeot Der Löwe brüllt jetzt in 2D

"Mobilität dreht sich nicht um Kilometer. Mobilität dreht sich um Zeit", stellte Markenchefin Linda Jackson bei der offiziellen Premiere des neuen Peugeot-Designs fest. Und diese Zeit wolle man mit Hilfe von Peugeot in "Wohlfühlzeit" verwandeln. Wie üblich geizen die Verantwortlichen bei Einführung eines neuen Markenauftritts nicht mit bedeutungsschweren Formulierungen.

Premiere auf dem 308

Peugeot erhält also unter anderem ein neues Logo. Anstatt des stehenden Löwen wird künftig ein zweidimensionaler Löwenkopf, eingefasst in ein Wappen, die Fahrzeuge der Franzosen schmücken. Das erste Auto mit dem neuen Emblem wird der kommende kompakte 308, den wir bereits als Erlkönig erwischt haben. Außerdem erfährt die zugehörige Typographie, also der Schriftzug, eine Umgestaltung. Klarer und aufgeräumter als zuvor kommt die Marke nun daher.

Peugeot Nun gilt es im Laufe des Jahres die Händler, Online-Auftritte und Showrooms mit dem neuen Design zu versehen.

Die Arbeit geht für die Leute bei Peugeot jetzt allerdings erst richtig los. Im Laufe des Jahres sollen schließlich nicht nur neue Plaketten auf die Fahrzeuge geklebt werden. Es gilt auch die Autohäuser, Showrooms, Online-Auftritte und Zubehör-Artikel umzugestalten. Ein Prozess, der sich natürlich bis auf den letzten Provinz-Briefkopf am Ende der Welt erstreckt. Die dritte Generation des Peugeot 308 soll noch im Frühjahr 2021 auf den Markt kommen. Im Erlkönig haben wir das neue Logo übrigens längst entdeckt. Finden Sie es auch? Werfen Sie mal einen Blick in die Fotoshow.

Fazit

Es ist das elfte Logo der 210-jährigen Geschichte von Peugeot. Der zweidimensionale Look ist zeitgemäß und wird bereits von vielen anderen Herstellern genutzt.