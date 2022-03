Produktionsstopps wegen Ukraine-Krieg Audi und Porsche stoppen die Bänder

Teilweise kommt die Fertigung komplett zum Erliegen, weil wichtige Komponenten fehlen. Hier bieten wir einen Überblick über die aktuelle Lage.

Audi

Auf Anfrage von www.auto-motor-und-sport.de heißt es von Audi: "Der Volkswagen Konzern hat mit großer Sorge und Betroffenheit die Nachrichten über den russischen Angriff auf die Ukraine zur Kenntnis genommen. Volkswagen hofft auf eine schnelle Einstellung der Kampfhandlungen und eine Rückkehr zur Diplomatie. Bei allen Aktivitäten vor Ort steht die Sicherheit und Unversehrtheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an erster Stelle. Zu dem weltweiten Zuliefernetz des Volkswagen Konzerns, das mehr als 40.000 Lieferanten umfasst, gehören auch Zulieferer in der West-Ukraine."

Wegen der aktuellen Lage in dieser Region kann es zu Beeinträchtigungen in der Lieferkette kommen und in diesem Zuge zu Anpassungen der Produktion an einzelnen Konzernstandorten führen. Der Konzerneinkauf stehe nach Audi-Angaben in intensivem Austausch mit den entsprechenden Lieferanten und prüfe Alternativen. Bis zum Ende der Woche rechnet Audi mit weiteren Änderungen.

Für die deutschen Standorte bedeutet das im Einzelnen:

Werk Ingolstadt:

Die Produktion von Modellen der Baureihen Audi A4 und A5 ruht von Montag (07.03.) bis einschließlich Freitag (11.03.). Vereinzelt gibt es bereits ab Donnerstag (03.03.) Einschränkungen.

Werk Neckarsulm:

Bei den Modellen Audi A6 und A7 ruht die Produktion von Montag (07.03.) bis einschließlich Freitag (18.03.). In den Böllinger Höfen ruht die Produktion von E-Tron GT und R8 von Montag (07.03.) bis einschließlich Freitag (18.03.). In der Woche ab Montag, 14. März ruht die Produktion von Audi A4 und A5 bis einschließlich Freitag (18.03.).

Porsche

Bei Porsche gibt es wegen Lieferschwierigkeiten von Kabelsträngen aus der West-Ukraine ebenfalls Probleme und es kommt zu Produktionsausfällen. "Der Grad der Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit wird fortlaufend durch Experten in einer Task Force ermittelt", heißt es nach einer Anfrage von www.auto-motor-und-sport.de. Entsprechend sind folgende Standorte betroffen:

Werk Leipzig:

Produktionsstopp von Mittwochnachmittag (2. März) an bis zunächst bis zum Ende der kommenden Woche, dort werden werden die Modelle Macan und Panamera gebaut. Für die Beschäftigten beantragt Porsche Kurzarbeit.

Werk Zuffenhausen:

Im Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen könne man, so ein Sprecher gegenüber www.auto-motor-und-sport.de, die Produktion für 911 und Taycan noch aufrechterhalten. "Die weiteren Schritte erfolgen in einem geordneten Prozess. In den kommenden Tagen und Wochen werden wir auf Sicht fahren und die Lage kontinuierlich neu bewerten", heißt es.

Fazit

Wegen des Kriegs in der Ukraine stockt die Lieferung von Zubehörteilen für den Autobau. Sehr kurzfristig müssen die Autobauer Ihre Produktionslinien anhalten, weil wichtige Komponenten aus der Ukraine wie zum Beispiel Kabelstränge fehlen.