Rund 55 Millionen Reifen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft, davon 47 Millionen im Bereich Pkw. Die Bundesrepublik gibt offenbar ordentlich Gummi – aber klar, so ein Reifen ist eben auch nur ein Verschleißteil. Allerdings ein sehr aufschlussreiches, wenn man mal einen genaueren Blick auf die Profile wirft. Hier entlarven die Abnutzungserscheinungen nämlich einerseits den Umgang mit dem Reifen und andererseits das Fahrprofil des Piloten.

Foto: ams Erhöhter Verschleiß auf der Reifenmitte? Dann haben Sie wohl zu viel Luft im Pneu.

Ein Beispiel: Das Profil an den an den äußeren Rändern ist tadellos, während in der Mitte kaum noch Vertiefungen zu erkennen sind. Dem Gummi-Sherlock-Holmes ist sofort klar: Dieser Reifen wird viel zu stark aufgepumpt Ergo: Luft ablassen. Das Spiel funktioniert auch in die andere Richtung. Sind die Ränder abgefahren, die Mitte aber noch in Schuss, dann fehlt dem Pneu die richtige Dosis Luft. Ergo: Aufblasen, bitte.

Räder rotieren und Spur einstellen

Man kann aber auch mehr ins Detail gehen, und sich die Beschaffenheit einzelner Profil-Blöcke anschauen. Sind etwa die Rand-Blöcke wie kleine Rampen geformt, die von außen nach innen hochlaufen und scharfe Kanten aufweisen, wäre es an der Zeit, die Spur neu einzustellen. Anders verhält es sich, wen die Rampen-Form von vorne nach hinten verläuft. In diesem Fall lautet der Hinweis an Sie, die Räder am Auto mal wieder durchzutauschen. Sollten Sie eine laufrichtungsgebundene Bereifung fahren, ist davon allerdings abzusehen.

Den sportlichen Fahrer erkennt man relativ einfach. Sind nur die nach außen stehenden Ränder abgefahren, wäre es vielleicht an der Zeit, über eine Reduktion der Kurvengeschwindigkeiten nachzudenken. Oder aber, Sie sind SO sportlich unterwegs, dass Sie über einen Reifen-Sponsor verfügen – dann kann Ihnen der Verschleiß freilich egal sein. Warum es Ihnen weniger egal sein kann, wenn die nach innen zeigenden Ränder abgefahren sind, und welche Anzeichen es sonst noch gibt, erfahren Sie hier in unserer Bildergalerie.