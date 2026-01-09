Lkw bleiben im Schnee-Chaos liegen: Müssen Lkw denn eigentlich Winterreifen haben?

Schnell wird der Vorwurf laut, die betroffenen Fahrzeuge seien ohne Winterreifen unterwegs gewesen. Tatsächlich ist die Rechtslage differenzierter. In Deutschland gibt zwar es eine Winterreifenpflicht für Lkw, sie funktioniert jedoch anders als bei Pkw und erklärt nicht allein, warum es bei winterlichen Wetterlagen regelmäßig zu Lkw-Staus kommt.

Gesetzliche Grundlage in Deutschland Entscheidend für die Winterreifen ist nicht der Kalender, sondern der Zustand der Straße. Anders als in einigen Nachbarländern existiert in Deutschland keine feste Winterperiode mit genereller Reifenpflicht. Maßgeblich ist ausschließlich, ob winterliche Straßenverhältnisse vorliegen.

Die situative Winterreifenpflicht ergibt sich aus § 2 Absatz 3a der Straßenverkehrs-Ordnung. Danach dürfen Fahrzeuge bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte nur mit geeigneter Bereifung unterwegs sein. Diese Regelung gilt für alle Kraftfahrzeuge, also auch für Lastwagen.

Für Lkw über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht wurde die Vorschrift im Jahr 2020 konkretisiert. Seitdem müssen bei winterlichen Straßenverhältnissen mindestens eine angetriebene Achse sowie die Räder der vorderen Lenkachse mit Winterreifen ausgerüstet sein. Eine Pflicht zur Winterbereifung aller Achsen besteht nicht. Anhänger und Auflieger sind von der Winterreifenpflicht ausgenommen.

Als Winterreifen gelten in Deutschland ausschließlich Reifen mit Alpine-Symbol. Die frühere M+S-Kennzeichnung reicht nicht mehr aus. Die Übergangsfrist für vor 2018 produzierte M+S-Reifen endete im Herbst 2024. Ganzjahresreifen sind nur zulässig, wenn sie ebenfalls das Schneeflockensymbol tragen.

Welche Bußgelder drohen Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen ohne vorgeschriebene Winterreifen unterwegs ist, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Für den Fahrer drohen mindestens 60 Euro Bußgeld und ein Punkt im Fahreignungsregister. Wird durch das Fahrzeug der Verkehr behindert, etwa weil der Lkw liegen bleibt oder eine Steigung blockiert, erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro. Bei Gefährdung oder Unfallfolgen sind bis zu 120 Euro fällig.

Auch der Halter kann belangt werden, wenn er eine Fahrt ohne geeignete Bereifung anordnet oder duldet. Zusätzlich können versicherungsrechtliche Konsequenzen drohen, wenn es infolge fehlender Winterbereifung zu einem Unfall kommt.

Warum Lkw trotz Winterreifen liegen bleiben? Dass Lastwagen trotz erfüllter Winterreifenpflicht regelmäßig an Steigungen scheitern oder querstehen, hat in erster Linie physikalische Ursachen. Ein voll beladener Sattelzug bringt bis zu 40 Tonnen auf die Straße. Diese Masse führt zu hoher Trägheit und deutlich längeren Bremswegen, insbesondere auf glatter Fahrbahn. Winterreifen verbessern die Haftung, können die physikalischen Grenzen schwerer Fahrzeuge jedoch nicht aufheben.

Hinzu kommt die Verteilung des Gewichts. Die angetriebene Achse trägt nur einen Teil der Gesamtmasse. Ist die Zugmaschine leicht beladen oder die Last ungünstig verteilt, fehlt es trotz Winterreifen an ausreichender Traktion. Drehen die Antriebsräder durch, kommt das Fahrzeug nicht mehr voran.

Besonders kritisch sind Steigungsabschnitte. Je stärker das Gefälle, desto größer ist die hangabwärts wirkende Kraft. Reicht die Reibung zwischen Reifen und Fahrbahn nicht aus, bleibt der Lkw stehen oder rutscht seitlich weg. Bereits ein einzelnes solches Fahrzeug kann den Verkehrsfluss vollständig blockieren.

Unterschiede zwischen Lkw, Sattelzügen und Anhängern Bei Sattelzügen wirkt sich die Bauart zusätzlich aus. Ein Teil der Last des Aufliegers wird über die Sattelkupplung auf die Zugmaschine übertragen und kann die Traktion auf der Antriebsachse verbessern. Bei Gliederzügen mit Anhänger ist das anders. Hier trägt der Anhänger seine Last überwiegend selbst, während die Zugmaschine vergleichsweise leicht bleibt. Das kann bei Schnee und Eis zu Traktionsproblemen führen.

Anhänger und Auflieger müssen rechtlich keine Winterreifen haben. Beim Bremsen oder in Kurven kann der Schub eines schlecht haftenden Anhängers die Zugmaschine destabilisieren. Das Risiko des seitlichen Ausbrechens steigt, insbesondere auf Brücken, Gefällstrecken oder vereisten Fahrbahnen.

Wie viele Lkw sind ohne Winterreifen unterwegs? Wie viele Lastwagen in Deutschland tatsächlich ohne wintertaugliche Bereifung unterwegs sind, lässt sich nicht beziffern. Es existieren weder bundesweite Statistiken noch regelmäßig veröffentlichte Erhebungen von Behörden oder Verkehrssicherheitsinstitutionen zur Winterreifen-Ausrüstung von Lkw. Kontrollen erfolgen ausschließlich situativ durch Polizei oder Kontrollbehörden und werden nicht zu einer bundesweiten Quote zusammengeführt.

Hinweise ergeben sich daher nur indirekt aus Einzelfällen, Lageberichten oder Branchenangaben, nicht jedoch aus belastbaren Bestandsdaten. Aussagen darüber, wie verbreitet fehlende oder unzureichende Winterbereifung bei Lastwagen ist, bleiben damit zwangsläufig punktuell und lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf den gesamten Lkw-Verkehr in Deutschland zu.