Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Stau dank Winter und Hahnenkammrennen

Nach Einschätzung der österreichischen Automobilclubs ist vor allem auf den Hauptverkehrsachsen A10, A12 und A13 mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.

Mit dem Start der großen Wintersportveranstaltungen und der laufenden Bahnsperre im Raum Innsbruck verschärft sich die Verkehrssituation weiter. Der Rückreiseverkehr aus den Skigebieten bleibt zwar noch moderat, wird aber durch Baustellen, Glätte und Veranstaltungsgäste zusätzlich belastet.

Hohe Staugefahr auf A10, A12 und A13 Der Schwerpunkt liegt auf den klassischen Nord-Süd-Verbindungen durch die Alpen.

Tauern Autobahn (A10) zwischen Hüttau und Knoten Pongau

zwischen Hüttau und Knoten Pongau Inntal Autobahn (A12) im Raum Innsbruck

im Raum Innsbruck Brenner Autobahn (A13) zwischen der Grenze und Nößlach Besonders an den Tunnelportalen, Mautstellen und Baustellenbereichen kann es zu längeren Rückstaus kommen. Durch die Sperre der Bahnstrecke zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Rum bis 29.1.2026 weichen viele Reisende auf die Straße aus, was die A12 und A13 zusätzlich belastet.

Weitere stauanfällige Autobahnen und Schnellstraßen Auch andere Strecken gelten nach Einschätzung der Automobilclubs als besonders anfällig für Verkehrsbehinderungen:

Rheintal Autobahn (A14) bei der Abfahrt Montafon

bei der Abfahrt Montafon Arlberg Schnellstraße (S16) im gesamten Verlauf

im gesamten Verlauf Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfalltunnel

vor dem Brettfalltunnel Stubaital Straße (B183) zwischen Schönberg und Neustift

zwischen Schönberg und Neustift Eiberg Straße (B173)

Pinzgauer Straße (B311) entlang des Salzachtals

entlang des Salzachtals Katschberg Straße (B99) zwischen Tweng und Untertauern

zwischen Tweng und Untertauern Südost Tangente (A23) im gesamten Stadtgebiet von Wien Auch auf der Pyhrn Autobahn (A9) und der West Autobahn (A1) ist mit zähflüssigem Verkehr zu rechnen, insbesondere an den Wochenendnachmittagen.

Veranstaltungen verschärfen die Verkehrslage Das 86. Hahnenkammrennen in Kitzbühel zieht von Freitag bis Sonntag zehntausende Besucher an. Besonders betroffen sind die Pass-Thurn-Straße (B161), die Brixentalstraße (B170) und die Loferer Straße (B178). Der Super-G startet am Freitag um 11:30 Uhr, die Abfahrt am Samstag ebenfalls um 11:30 Uhr und der Slalom am Sonntag um 10:30 Uhr. Großparkplätze und Shuttlebusse sollen den Verkehr entlasten.

In Kärnten findet zeitgleich der Snowboard-Alpin-Weltcup auf der Simonhöhe in St. Urban statt. In Graz wird zur Häuslbauermesse (22. bis 25.1.2026) mit starker Verkehrsdichte rund um das Messegelände gerechnet. In Wien sorgt die Eisrevue "Holiday on Ice" (22.1. bis 1.2.2026) für Verzögerungen im Abendverkehr rund um die Stadthalle.

Baustellen, Sperren und Winterbedingungen Der Plöckenpass (B110) in Kärnten ist seit dem 19.1.2026 wegen Sanierungsarbeiten nach einem Felssturz auf italienischer Seite bis voraussichtlich Ende März gesperrt. In Tirol gelten weiterhin Fahrverbote für Ausweichverkehr, während Salzburg in diesem Winter auf entsprechende Maßnahmen entlang der Tauern Autobahn verzichtet.

Die österreichischen Automobilclubs warnen zudem vor glatten Fahrbahnen und winterlichen Straßenverhältnissen in höheren Lagen. Empfohlen werden Winterreifen und Schneekettenpflicht bei Fahrten über die Alpenpässe.