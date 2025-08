Rolls-Royce Cullinan-Problem beim VfB Stuttgart: Undav und Demirovic müssen draußen parken

Das liegt nicht daran, dass die beiden jeweils rund 400.000 Euro teuren Luxus-Modelle zu groß sind. Die beiden Rolls dürfen schlichtweg nicht auf den Spielparkplätzen parken, weil dort nur Spieler-Autos des offiziellen Auto-Sponsors abgestellt werden dürfen. Mercedes ist seit Jahren nicht nur einer der größten Partner des VfB Stuttgart. Der Autohersteller stellt auch die offiziellen Spielerfahrzeuge. Deshalb gilt, die beiden Angreifer müssen an der Mercedesstraße parken, gut sichtbar für Fans und Fotografen.

Kritik an seinem Rolls-Royce weist Undav zurück. Im Interview mit dem "Kicker" sagte er: "Mir war klar, dass das irgendwann angesprochen wird. Aber dass es dann so groß wurde, konnte ich nicht verstehen. Was ich privat mache, ist doch meine Sache." Er betont, dass er kein Geld für Designer-Kleidung ausgebe. Ein Mercedes G-Klasse oder einen Rolls-Royce zu besitzen, sei ein Jugendtraum gewesen. "Das habe ich mir zum Glück erfüllen können." Außerdem soll er noch einen goldfarben folierten Maybach sein Eigen nennen – ob es sich um einen GLS oder eine S-Klasse-Limousine handelt, ist jedoch nicht bekannt – immerhin ist es eine Mercedes-Marke.