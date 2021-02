Rückruf von 3.562 Opel-Fahrzeugen Schraube locker oder schon Rad ab?

Opel ist von einem Rückruf betroffen. Ganz Opel? Nein, aber auf den ersten Blick auf die betroffenen Modellreihen wirkt es fast so: Astra, Combo, Corsa, Crossland, Grandland, Insignia, Vivaro und Zafira der Baujahre 2019 und 2020. Vermutlich 3.562 Fahrzeuge dürfen in Kürze einen Zwangs-Stopp in der Werkstatt einlegen. Der Grund: Unzureichendes Anzugsdrehmoment der Radverschraubungen. Genauer gesagt soll es sich um Fahrzeuge handeln, deren Winterkomplettrad-Montage im Handel erfolgte.

Beim Kraftfahrt-Bundesamt läuft der überwachte Rückruf unter der Referenznummer 010383, der Hersteller führt sie unter dem internen Code 200853-CO (20-C-172). Opel hat bereits damit begonnen, die betroffenen Fahrzeughalter zu informieren. Der Werkstattaufenthalt soll nicht länger als 15 Minuten dauern.

Umfrage Wie oft waren Sie schon von Rückrufen betroffen? 1489 Mal abgestimmt nie einmal oft zu oft mehr lesen

Fazit

Opel ist von einem Rückruf betroffen. Bei der Montage der Winterkompletträder im Handel ist es offenbar zu Fehlern gekommen. Die Radverschraubungen erfolgten mit unzureichenden Anzugsdrehmomenten. Nun müssen 3.562 Fahrzeuge der Modellreihen Astra, Combo, Corsa, Crossland, Grandland, Insignia, Vivaro und Zafira in die Werkstätten zur Überprüfung zurück.