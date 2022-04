Rückruf Ferrari Bremsproblem bei Supersportlern

Der Automobilhersteller Ferrari ruft weltweit seine Supersportwagen 458 und 488 zurück. Ferrari hat festgestellt, dass bei einigen 488-Modellen der Baujahre 2016 bis 2019 ein Defekt im Zusammenhang mit der Kraftfahrzeugsicherheit auftreten kann. Diese Fahrzeuge sind mit einem Bremssystem ausgestattet, aus dem möglicherweise Bremsflüssigkeit austreten könnte, was zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Bremsleistung führen kann. Nach einem Rückruf in den USA am 29. Oktober 2021 (9.985 Fahrzeuge) folgt nun der Rückruf in China.

Von dem Rückruf speziell in den USA sind die folgenden Ferrari-Modellreihen betroffen:

488 GTB aus dem Produktionszeitraum 22.07.2015 bis 28.08.2019

488 Spider aus dem Produktionszeitraum 22.07.2015 bis 28.08.2019

458 Italia aus dem Produktionszeitraum 26.09.2009 bis 02.12.2015

458 Spider aus dem Produktionszeitraum 26.09.2009 bis 02.12.2015

458 Speciale aus dem Produktionszeitraum 26.09.2009 bis 02.12.2015

458 Speciale Aperta aus dem Produktionszeitraum 26.09.2009 bis 02.12.2015

Bei der NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 21V-833 zu finden.

Umfrage Wie oft waren Sie schon von Rückrufen betroffen? 27235 Mal abgestimmt nie einmal oft zu oft mehr lesen

Fazit

Ferrari muss bei seinen Sportwagen der Modellreihe 458 und 488 nachbessern. Bei bestimmten Fahrzeugen könnte Bremsflüssigkeit austreten.