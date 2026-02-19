Rückruf für Citroën, DS, Fiat, Opel, Peugeot und Toyota: Diesel-Kraftstoff kann austreten

AMS Kongress
Verkehr
Sicherheit

Diesel-Kraftstoff kann austreten

Der Stellantis-Konzern muss Autos der Marken Citroën, DS, Fiat, Opel, Peugeot und Toyota zurückrufen. Am Common-Rail-System kann Diesel entweichen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.02.2026
Citroen E-Berlingo Facelift Modelljahr 2024 Markenbaum
Foto: Citroën Deutschland GmbH, William Crozes @ Continental Productions

Stellantis muss über mehrere Konzernmarken hinweg Fahrzeuge mit einer möglicherweise undichten Kraftstoffleitung zurückrufen. Im Common-Rail-System der Dieselmotoren vom Typ DV5R (1.5 BlueHDi) kann an einer Schraubverbindung zwischen der Kraftstoffleitung und der Hochdruckpumpe Diesel-Kraftstoff austreten. Tropft der auf heiße Bauteile, besteht Brandgefahr. Nach bisherigen Informationen sind von diesem Rückruf rund 3.000 Fahrzeuge der Marken Citroën, DS, Fiat, Opel, Peugeot und Toyota in Deutschland betroffen.

Beim angeordneten Rückruf wird in der Werkstatt die entsprechende Verbindung der Kraftstoffleitung geprüft und gegebenenfalls die Hochdruckleitung ausgetauscht. Je nach Aufwand beträgt der Werkstattaufenthalt zwischen 15 Minuten und etwas über einer Stunde.

Noch keine KBA-Einträge

Für die Marke DS listet die europäische Rückrufplattform die Baureihe DS4 und DS7 Crossback aus dem Bauzeitraum Juli 2025 bis Oktober 2025. Bei Citroën sind die Baureihen Berlingo, C5 Aircross und Jumpy aus dem Bauzeitraum Juli 2025 bis Oktober 2025 betroffen. Die Anzahl der betroffenen Fahrzeuge liegt über beide Schwestermarken hinweg in Deutschland bei rund 1.900. Der Rückrufcode lautet GQ5. Beim KBA ist dieser Rückruf bislang nicht gelistet.

Peugeot ruft die Baureihen 308, Expert, Partner und Rifter zurück. Hier sind in Deutschland rund 1.200 Fahrzeuge aus dem Bauzeitraum Juli 2025 bis Oktober 2025 vom Rückruf betroffen. Der Rückrufcode lautet M3A. Beim KBA ist dieser Rückruf bislang nicht gelistet.

Bei Opel sind vom Rückruf die Baureihen Astra, Combo und Vivaro aus dem Bauzeitraum Juli 2025 bis Oktober 2025 betroffen. Konkrete Zahlen von Opel liegen noch nicht vor, der vergebene Code lautet KTX. Beim KBA ist auch dieser Rückruf bislang nicht gelistet.

Fiat beordert Fahrzeuge der Baureihen Doblo und Scudo aus dem Bauzeitraum Juli 2025 bis Oktober 2025 zurück. Zahlen nennt Fiat noch nicht, auch das KBA hat diesen Rückruf noch nicht gelistet. Fiat hat für die Aktion den Code F53A vergeben.

Bei der Nicht-Stellantis-Marke Toyota sind die von Stellantis übernommenen baugleichen Transporter Proace und Proace City aus dem Bauzeitraum Juli 2025 bis Oktober 2025 betroffen. Hier lautet der Rückrufcode C126-002. Zahlen nennt Toyota noch nicht, auch das KBA hat diesen Rückruf noch nicht gelistet.

Fazit

