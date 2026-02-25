Finger weg von diesen Gebrauchtwagen! Warum kein Mechaniker diese 10 Modelle privat kauft

Was gibt es nicht alles für Vorurteile, wenn man sich mit seinen Mitmenschen über Autos unterhält. Einer meint, Marke X würde nur von Rasern gefahren, der andere sagt, dass der Hersteller für Y ja nur Autos für Senioren baue, und er selbst mit seinem Z sehr zufrieden ist, obwohl alle immer sagen, der tauge nichts. Immerhin hat gefühlt jeder Führerscheinbesitzer eine Menge Ahnung von Autos, genau wie von Fußball oder Grillen. Wer als Neuwagenkäufer nur das Beste für sein Geld möchte, kann ganz bequem die Tests von auto motor und sport zurate ziehen. Auch auf der Suche nach dem richtigen Gebrauchten versorgen wir Sie regelmäßig mit detaillierten Artikeln und Kaufberatungen zu empfehlenswerten und populären Modellen. Doch wer warnt einen davor,...