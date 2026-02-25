Luxus-Offroader für Lincoln: US-Angriff auf G-Klasse und Range Rover

Wie das US-Portal "Autoweek" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, prüft Lincoln die Entwicklung eines neuen Geländewagens mit klassischem Leiterrahmen. Das Modell soll Ende des Jahrzehnts erscheinen und würde erstmals einen ernsthaften Einstieg der Ford-Tochter in das Segment luxuriöser Offroadfahrzeuge markieren.

Technische Basis soll die Plattform des Ford Bronco sein. Die Konstruktion mit Leiterrahmen ist wegen der robusten Bauweise für Geländeeinsätze prädestiniert. Für Lincoln wäre allerdings eine deutliche Überarbeitung zu erwarten, um Komfort- und Geräuschniveau an die Anforderungen der Marke anzupassen.

Luxus mit Leiterrahmen Nach Informationen von Autoweek soll der Lincoln als klassischer Viertürer mit dem Radstand des langen Ford Bronco kommen. In seinen Abmessungen könnte er sich am Bronco mit 116,1 Zoll Radstand orientieren und damit in etwa die Größe des Lincoln Nautilus erreichen. Optisch wird ein eigenständiges Karosseriedesign erwartet, das sich stärker an aktuellen Lincoln-Modellen wie dem Navigator orientiert als am kantigen Erscheinungsbild des Bronco.

Als mögliche Wettbewerber gelten Fahrzeuge wie der Mercedes-Benz G-Klasse und der Land Rover Range Rover. Auch der Lexus GX auf Toyota Land Cruiser-Basis wird als Vergleichsmaßstab genannt. Während G-Klasse und Range Rover im oberen Luxussegment angesiedelt sind, könnte ein Lincoln auf Bronco-Basis preislich näher am GX liegen. Gleichzeitig wäre eine Positionierung oberhalb des Lincoln Navigator möglich, dessen Einstiegspreis derzeit knapp unterhalb von 100.000 Dollar liegt.

Es dauert noch Der mögliche Marktstart wird von den Quellen auf den Zeitraum 2029 bis 2030 datiert. Zu diesem Zeitpunkt dürfte bereits eine neue Bronco-Generation in Vorbereitung sein, sodass der Lincoln zumindest teilweise auf aktualisierte Technik zurückgreifen könnte.

Der Nautilus ist derzeit das einzige SUV der Marke mit zwei Sitzreihen, allerdings mit selbsttragender Karosserie. Sollte ein neuer Geländewagen hinzukommen, wäre langfristig auch der Wegfall dieses Modells denkbar. Parallel richtet der Mutterkonzern Ford seine künftige Elektrostrategie stärker auf kompakte Volumenmodelle aus, während größere Fahrzeuge weiterhin auf Verbrennungs- oder Range-Extender-Antriebe setzen sollen.