Rückruf Hyundai Ioniq 6: Elektrolimousine kann die Klappe nicht halten

Wo am Verbrenner der Tankeinfüllstutzen obligatorisch ist, trägt das Elektroauto einen Ladeanschluss. In beiden Fällen schützt eine Abdeckung in Form einer Klappe den Zugang. Am Elektro-Modell Ioniq 6 von Hyundai kann sich eben diese Klappe unter Umständen während der Fahrt lösen und so in den Verkehrsraum gelangen, wo sie eine potenzielle Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellt.

Die Koreaner rufen nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) entsprechend weltweit 31.670 Fahrzeuge aus dem Bauzeitraum August 2022 bis Januar 2025 zurück. In Deutschland sind von dieser Aktion 8.496 Fahrzeuge betroffen.

Klappe wird zusätzlich gesichert Alle Halter betroffener Fahrzeuge werden über das KBA angeschrieben und mit ihrem Auto in die Werkstatt gebeten. Dort wird dann die Ladeklappenabdeckung zusätzlich gesichert. Angaben zum Zeitaufwand für die erweiterte Fixierung macht Hyundai nicht.

Das KBA führt den überwachten Rückruf unter der Referenznummer 15976R, Hyundai selbst hat für die Aktion den Code 51D295 vergeben. Zudem wurde unter der Rufnummer 069/380767-212 eine Kundenhotline eingerichtet. Vorfälle über sach- und/oder Personenschäden sind dem KBA im Zusammenhang mit diesem Problem nicht bekannt.