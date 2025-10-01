So sparen Seniorinnen und Senioren: Oktober-Sonderkündigung bei der Kfz-Versicherung

Versicherer stufen Fahrerinnen und Fahrer ab 70 Jahren statistisch als höheres Risiko ein. Die Unfallwahrscheinlichkeit nimmt mit zunehmendem Alter zu, was sich auf die Kalkulation auswirkt, wie "rentenbescheid24" betont.

Oktober ist der wichtigste Wechselmonat Viele Versicherer passen ihre Tarife zum 1. Oktober an. Erhöht sich die Prämie, haben Versicherte ein Sonderkündigungsrecht und können innerhalb eines Monats zu einem günstigeren Anbieter wechseln. Ein Wechsel kann nach Untersuchungen von "rentenbescheid24" mehrere Hundert Euro Ersparnis pro Jahr bedeuten – ein Grund, die Beitragsmitteilungen in diesen Wochen genau zu prüfen.

Ein Vergleich der Anbieter ist der einfachste und wichtigste Schritt. Online-Vergleichsportale geben einen schnellen Überblick, zusätzlich lohnt es sich, direkt bei der eigenen Versicherung nach günstigeren Tarifen zu fragen. Wichtig ist nicht nur der Preis, sondern auch der Leistungsumfang: Deckungssummen, Werkstattbindung oder Zusatzleistungen können stark variieren.

Der sogenannte Familientrick Eine legale Möglichkeit, die Kosten deutlich zu senken, ist der Familientrick: Die Zulassung des Fahrzeugs erfolgt auf ein Kind, auf welches auch die Schadensfreiheitsklasse übergeht. Dadurch sollen die Beiträge teilweise erheblich sinken. Allerdings ist die Übertragung endgültig – kehrt der ältere Fahrer später wieder als Versicherungsnehmer zurück, startet er als Neueinsteiger mit besonders hohen Beiträgen. Der Schritt sollte daher gut überlegt und nur in enger Absprache innerhalb der Familie gewählt werden.

Stadtratte via Getty Images Wer im Oktober sein Sonderkündigungs-Recht nutzt und clever seine Optionen kennt, kann auch als Senior bei der Kfz-Versicherung viel Geld sparen.