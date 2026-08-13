Stau-Wochenende 14. bis 16.8.: Bleiben Sie weg von diesen Autobahnen

In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Schleswig-Holstein und Hamburg sowie im Norden der Niederlande gehen die Sommerferien zu Ende. Damit verlagert sich der Schwerpunkt des Ferienverkehrs zunehmend auf die Fahrtrichtung Norden. Richtung Süden sind zwar weiterhin Urlauber unterwegs, nach Einschätzung des ADAC dürfte der Verkehr dort aber nicht mehr die Dimensionen der vergangenen Wochenenden erreichen.

Für zusätzliche Behinderungen sorgen rund 1.000 Autobahnbaustellen. Besonders voll dürfte es am Freitagnachmittag (14.8.), am Samstagvormittag (15.8.) und am Sonntagnachmittag (16.8.) werden. Der Samstag ist wegen Mariä Himmelfahrt zudem in Bayern und Teilen des Saarlands ein Feiertag, was vor allem bei gutem Wetter zusätzlichen Ausflugsverkehr bringen kann.

Diese Autobahnen sind besonders betroffen Der ADAC nennt für das Wochenende folgende Strecken, auf denen in beiden Fahrtrichtungen mit größeren Behinderungen zu rechnen ist.

A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück

A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz

A4 Dresden – Görlitz

A5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel sowie Kassel – Frankfurt

A6 Mannheim – Heilbronn

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel sowie Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring – Kreuz Uckermark – Stettin

A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)

A13 Berliner Ring – Dresden

A17 Dresden – Prag

A20 Lübeck – Rostock

A21 Kiel – Bargteheide

A24 Hamburg – Schwerin

A27 Bremen – Bremerhaven

A61 Koblenz – Mönchengladbach

A81 Stuttgart – Singen

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 Lindau – München

A99 Autobahnring München Niedrigwasser bringt zusätzliche Lkw auf die Straße Neben dem Ferienverkehr kann auf einigen Autobahnen mehr Schwerverkehr als sonst an einem Sommerwochenende unterwegs sein. Grund ist das Niedrigwasser auf den Flüssen. Weil Frachtschiffe teilweise weniger Ladung transportieren können, werden Transporte auf die Straße verlagert. Mehrere Bundesländer haben dafür die Fahrverbote für schwere Lastwagen gelockert.

In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gelten entsprechende Ausnahmen zunächst bis 31.8.2026. Nordrhein-Westfalen hat zusätzlich Fahrten an Samstagen während der Sommerferien ermöglicht. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland können Ausnahmegenehmigungen bis längstens 30.9.2026 gelten. Hier alle Infos zur Lockerung der Fahrverbote für Lkw.

Diese Autobahnen werden komplett gesperrt Neben Baustellen gibt es am Wochenende mehrere Vollsperrungen. Autofahrer sollten vor allem auf der A57 und A61 mehr Zeit einplanen, da die Sperrungen dort über das Wochenende hinausreichen.

Längerfristig bleibt außerdem der Tunnel Birth auf der A44 Richtung Düsseldorf zwischen Velbert-Nord und Hetterscheidt bis 12.10.2026 gesperrt. Auf der A27 zwischen Bremen-Horn/Lehe und Bremen-Vahr gibt es bis 28.10.2027 in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 22:00 und 05:00 Uhr Sperrungen.

Abfahrtssperren gelten auch in Deutschland Auf mehreren stark belasteten Urlaubsrouten dürfen Autofahrer einen Stau nicht einfach über das untergeordnete Straßennetz umfahren. Entsprechende Durchfahrtsverbote gelten an Wochenenden und Feiertagen entlang der A7 im Landkreis Ostallgäu und der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach. Betroffen sind außerdem die A93 sowie die B2 und B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Am vorherigen August-Wochenende wurden die Verbote verstärkt kontrolliert. Damit ist auch am kommenden Wochenende zu rechnen. Die Blockabfertigungen für Lastwagen auf der A93 finden dagegen üblicherweise nicht am Wochenende statt. Die nächsten Termine sind erst im September vorgesehen.

Tirol und Salzburg sperren Ausweichstrecken

Ähnliche Einschränkungen gibt es in Österreich. Bei Stau gelten auf mehreren Landesstraßen in Tirol und Salzburg Fahrverbote, die den Ausweichverkehr aus den Ortschaften fernhalten sollen. Entlang der Tauernautobahn können davon an diesem Wochenende auch Reisende betroffen sein, die in der Region eine Unterkunft gebucht haben.

Stau-Strecken in Österreich A1 Westautobahn

A4 Ostautobahn

A9 Pyhrnautobahn

A10 Tauernautobahn

A11 Karawankenautobahn

A12 Inntalautobahn

A13 Brennerautobahn

A14 Rheintal/Walgau-Autobahn

B197 Arlbergstraße

Fernpass B179 Stau-Strecken in der Schweiz A1 Bern – Zürich – St. Margarethen

A2 Luzern – Chiasso (Gotthard-Route)

A3 Basel – Zürich – Chur

A13 Bregenz – Chiasso (San-Bernardino-Route) Vor allem die Gotthardroute bleibt damit eine der kritischen Nord-Süd-Verbindungen für den Rückreiseverkehr.

Ferragosto sorgt in Italien für zusätzlichen Verkehr

In Italien fällt das Reisewochenende mit Ferragosto zusammen. Der Feiertag am Samstag (15.8.) sorgt für starken Verkehr in Richtung der Küstenregionen. In den darauffolgenden Tagen machen sich viele Urlauber wieder auf den Heimweg.

Stau-Strecken in Italien A22/SS12 Brennerroute

A23 Villach – Udine

A4 Verona – Venedig – Triest

A7 Mailand – Genua

A1 Modena – Bologna – Florenz Weitere Engpässe erwartet der ADAC auf den Fernstrecken zu und von den niederländischen, kroatischen und französischen Küsten sowie auf den Hauptverbindungen nach Polen und Tschechien. Auch auf den Balkanrouten von und nach Griechenland und in die Türkei können längere Verzögerungen entstehen.

Grenzkontrollen sorgen weiter für Wartezeiten Seit Mai 2025 finden an allen deutschen Grenzen verstärkte Einreisekontrollen statt. Besonders betroffen sind die Übergänge Suben auf der A3, Walserberg auf der A8 und Kiefersfelden auf der A93. Verzögerungen sind außerdem bei Ludwigsdorf auf der A4, Frankfurt (Oder) auf der A12 und Forst auf der A15 möglich.

Ein weiterer Engpass liegt an der deutsch-dänischen Grenze. Am Übergang Ellund auf der A7 entstanden an den vergangenen Wochenenden kilometerlange Staus. Auch auf den Reiserouten nach und aus Slowenien, Kroatien, Griechenland und der Türkei sind längere Wartezeiten an den Grenzen möglich.

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