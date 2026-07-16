Stau-Wochenende 17. bis 19.7.: Meiden Sie diese Autobahnen

Mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg haben nun alle Bundesländer Sommerferien. Der ADAC rechnet bundesweit mit starkem Reiseverkehr, auch weil mehr als 1.000 Autobahnbaustellen für zusätzliche Engpässe sorgen.

Bereits am Freitagnachmittag (17.7.) dürfte das Verkehrsaufkommen deutlich ansteigen. Viele Urlauber starten unmittelbar nach Schulschluss oder Feierabend in Richtung Nord- und Ostsee, Alpenraum sowie in den Süden Europas. Hinzu kommen Reisende aus zahlreichen europäischen Nachbarländern, in denen die Sommerferien bereits begonnen haben oder an diesem Wochenende starten.

Neben dem Freitagnachmittag gilt auch der Samstagvormittag als besonders stauträchtig. Am Samstag- und Sonntagnachmittag sorgt zusätzlich der Rückreiseverkehr für volle Autobahnen. Tagesausflügler und sommerliches Badewetter erhöhen außerdem den Verkehr auf den Zufahrten zu Seen, Küsten und beliebten Ausflugszielen.

Diese Autobahnen sind besonders betroffen A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg – Berliner Ring

A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt sowie Linz – Passau

A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe sowie Dresden – Görlitz

A5 Karlsruhe – Basel sowie Kassel – Frankfurt

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel sowie Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring – Kreuz Uckermark

A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)

A13 Dresden – Schönefelder Kreuz

A20 Lübeck – Rostock

A21 Kiel – Bargteheide

A23 Hamburg – Heide

A24 Hamburg – Schwerin – Pritzwalk – Berliner Ring

A27 Bremen – Bremerhaven

A31 Gronau – Meppen

A38 Göttingen – Halle

A40 Duisburg – Essen

A42 Kamp-Lintfort – Dortmund

A44 Dortmund – Kassel

A45 Dortmund – Hagen – Gießen

A46 Düsseldorf – Wuppertal

A52 Düsseldorf – Essen

A57 Krefeld – Köln

A59 Köln – Bonn

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Singen – Stuttgart – Heilbronn

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 Lindau – München

A99 Autobahnring München

Vollsperrungen und Baustellen verschärfen die Lage Neben dem Ferienverkehr sorgen mehrere Vollsperrungen und langfristige Baustellen für zusätzliche Verzögerungen. Von Freitagabend bis Samstagmorgen ist die A8 zwischen Sulzemoos und Dachau/Fürstenfeldbruck in Fahrtrichtung München vollständig gesperrt. Auf der A7 ist außerdem der Abschnitt zwischen Wörnitz und Rothenburg ob der Tauber von Samstagabend bis Sonntagmorgen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Weiterhin bestehen größere Einschränkungen auf der A7 südlich von Hamburg, der A44 bei Velbert, der A27 bei Bremen sowie auf der A565 im Raum Bonn. Kurzfristige Änderungen und weitere Sperrungen sind witterungsbedingt jederzeit möglich.

Tirol setzt weiter auf Abfahrtssperren Wer über Österreich in den Urlaub fährt, muss sich erneut auf Verkehrsmaßnahmen einstellen. In Tirol gelten weiterhin die bekannten Abfahrtssperren. Sie sollen verhindern, dass Autofahrer bei Stau die Autobahn verlassen und Ausweichrouten durch Ortschaften nutzen.

Die Fahrverbote gelten seit dem 1. Mai an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils zwischen 7:00 Uhr und 19:00 Uhr in mehreren Bezirken entlang der Inntalautobahn, Brennerautobahn sowie rund um Kufstein, Imst und Reutte. Zusätzlich finden auf der A93 regelmäßig Blockabfertigungen für den Lkw-Verkehr statt. Der nächste Termin ist Montag, 20.7.2026.

Auch im Ausland drohen lange Wartezeiten Nicht nur in Deutschland steigt das Verkehrsaufkommen deutlich an. Inzwischen haben nahezu alle europäischen Länder Sommerferien. Besonders auf den klassischen Transitrouten müssen Urlauber mit längeren Wartezeiten rechnen.

Stau-Strecken in Österreich

A1 Westautobahn

A9 Pyhrnautobahn

A10 Tauernautobahn

A12 Inntalautobahn

A13 Brennerautobahn

A14 Rheintalautobahn

B197 Arlbergstraße

Fernpass B179 Stau-Strecken in der Schweiz

A1 Bern – Zürich – St. Margrethen

A2 Gotthard-Route

A3 Basel – Zürich – Chur

A13 San-Bernardino-Route Stau-Strecken in Italien

A22 Brennerroute

A9/A7 Mailand – Genua Auch auf den Fernstrecken zu den Küsten Kroatiens, Frankreichs und der Niederlande sowie auf den Transitstrecken Richtung Griechenland und Türkei ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.

Grenzkontrollen sorgen weiterhin für Verzögerungen Seit Mai 2025 werden an allen deutschen Außengrenzen wieder verstärkte Einreisekontrollen durchgeführt. Vor allem an stark frequentierten Autobahnübergängen können dadurch längere Wartezeiten entstehen.

Besonders betroffen sind die Grenzübergänge auf der A3 bei Suben, auf der A8 am Walserberg und auf der A93 bei Kiefersfelden. Verzögerungen sind außerdem an Ludwigsdorf (A4), Frankfurt (Oder) (A12), Forst (A15) sowie auf der A7 bei Ellund an der Grenze zu Dänemark möglich. Auch bei Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sollten Reisende zusätzliche Wartezeiten einplanen.

Nutzen Sie unsere Spritpreis-App Um ein wenig die Kraftstoffkosten zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen.

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