Stauprognose für das Wochenende 22. bis 24. August: Jetzt kommen sie alle zurück

Stauprognose für das Wochenende 22. bis 24. August
Jetzt kommen sie alle zurück

Am vierten Augustwochenende (22. bis 24.8.) wird es auf Deutschlands Autobahnen erneut eng. Vor allem Rückkehrer aus dem Sommerurlaub müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen. In Nordrhein-Westfalen und im Norden Deutschlands enden die Ferien, was die Situation zusätzlich verschärft.

Veröffentlicht am 19.08.2025
Als Favorit speichern
Stau Autobahn Baustelle
Foto: deepblue4you via Getty Images

Während im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen Norddeutschlands und im benachbarten Ausland (z. B. Österreich, Niederlande) die Sommerferien enden, beginnt für andere der Urlaub erst jetzt. Die Folge: starkes Rückreiseaufkommen trifft auf vergleichsweise entspannteren Startverkehr. Besonders kritisch wird es an den rund 1.250 Autobahnbaustellen bundesweit, wo reduzierte Fahrstreifen und lange Arbeitsbereiche zusätzliche Engpässe verursachen.

Für etwas Entlastung des Reiseverkehrs sorgt das Sommerreise-Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen, das weiterhin an allen Samstagen bis 31. August von 7 bis 20 Uhr gilt.

Verkehrsentwicklung im Tagesverlauf

Die stauträchtigsten Zeiten sind am Freitagnachmittag, wenn sich Berufs- und Urlaubsverkehr überlagern, sowie am Samstagvormittag, wenn vor allem Rückreisewellen für dichte Straßen sorgen. Auch am Sonntagnachmittag ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Wer kann, sollte auf Dienstag bis Donnerstag ausweichen – an diesen Tagen ist der Verkehr spürbar ruhiger, vor allem außerhalb der morgendlichen und abendlichen Rush-Hour.

Im Raum Rosenheim sorgen Durchfahrtsverbote an Wochenenden bis zum Ende der bayerischen Sommerferien für eine Entlastung der Anwohner. Autofahrer, die bei Stau die Autobahn verlassen, um über Landstraßen auszuweichen, werden an bestimmten Anschlussstellen von der Polizei auf die Autobahn zurückgeschickt. Das betrifft auf der A8 die Abfahrten Bad Aibling, Rosenheim-West, Rosenheim, Rohrdorf, Achenmühle, Frasdorf, Bernau am Chiemsee und Felden. Auf der A93 gilt dies für Reischenhart und Brannenburg.

Auf diesen Autobahnen wird es besonders eng

In beiden Fahrtrichtungen ist auf folgenden Strecken mit Staus zu rechnen:

  • Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee
  • A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund
  • A1/A3/A4 Kölner Ring
  • A2 Braunschweig – Hannover – Dortmund – Oberhausen
  • A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln
  • A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg – Frankfurt
  • A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
  • A7 Hamburg – Flensburg
  • A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Kassel – Hannover – Hamburg
  • A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe
  • A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig
  • A24 Pritzwalk – Berlin
  • A31 Emden – Bottrop
  • A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach
  • A93 Kufstein – Inntaldreieck
  • A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
  • A99 Umfahrung München

Vollsperrungen auf Autobahnen

Auf der A8 kommt es in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-West von Freitagabend, 22. August, 20 Uhr bis Montagmorgen, 25. August, 5 Uhr zu einer Vollsperrung. Auf der A40 ist der Abschnitt zwischen Bochum-Wattenscheid-West und Essen-Zentrum bereits seit Montag, 18. August, 15 Uhr gesperrt – die Sperrung dauert bis Dienstag, 26. August, 5 Uhr. Auch auf der A59 ist zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Duisburg-Nord bis Dienstag, 26. August, 5 Uhr, mit einer Vollsperrung in Richtung Dinslaken zu rechnen.

Langfristig bleiben zwei weitere Sperren bestehen: Auf der A60 zwischen Bingen und Mainz wird täglich zwischen 21 und 5 Uhr gebaut – bis einschließlich 2. September. Die A45 bleibt im Abschnitt Lüdenscheid-Nord – Lüdenscheid weiterhin voll gesperrt.

Ausland: Rückreiseverkehr sorgt für dichte Straßen

Auch in Österreich, Italien, der Schweiz, den Niederlanden und Tschechien ist die Verkehrslage angespannt. Die Rückreise nach Deutschland sorgt für volle Straßen, insbesondere auf den Transitrouten.

In Österreich ist die Brennerautobahn wegen Bauarbeiten an der Luegbrücke weiterhin staugefährdet – auch wenn an Wochenenden beide Fahrstreifen freigegeben sind. Auf der Inntalautobahn (A12) sowie der Fernpassroute gelten an Wochenenden Abfahrtssperren. Am Reschenpass führt ein wechselweiser Einbahnverkehr südlich von Pfunds zu Verzögerungen. Der Pfändertunnel auf der A14 ist an verkehrsstarken Tagen baustellenfrei, aber nachts teilweise gesperrt.

In Italien ist besonders am Wochenende nach Ferragosto mit starkem Rückreiseverkehr zu rechnen. In Tschechien verzögern Bauarbeiten an zwei Tunneln auf der D8 (Dresden – Prag) die Fahrt. In den Niederlanden beginnt am 22. August eine zehntägige Sperre der wichtigen A12 östlich von Utrecht.

Grenzkontrollen: Zeitverlust möglich

An den deutschen Außengrenzen finden weiterhin verschärfte, stichprobenartige Einreisekontrollen statt. Besonders betroffen sind Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93).

Auch an den Übergängen nach Polen, Frankreich und in die Niederlande kommt es teils zu längeren Wartezeiten – etwa bei Ludwigsdorf (A4), Pomellen (A11), Frankfurt (Oder) (A12) und Forst (A15). Wer Richtung Slowenien, Kroatien, Griechenland oder die Türkei fährt, muss mit mehrstündigen Verzögerungen rechnen.

Sprit sparen auf der Reise

Um ein wenig die Kraftstoffkosten für die Urlaubsreise oder den Ausflug zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.