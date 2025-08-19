Stauprognose für das Wochenende 22. bis 24. August: Jetzt kommen sie alle zurück

Während im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen Norddeutschlands und im benachbarten Ausland (z. B. Österreich, Niederlande) die Sommerferien enden, beginnt für andere der Urlaub erst jetzt. Die Folge: starkes Rückreiseaufkommen trifft auf vergleichsweise entspannteren Startverkehr. Besonders kritisch wird es an den rund 1.250 Autobahnbaustellen bundesweit, wo reduzierte Fahrstreifen und lange Arbeitsbereiche zusätzliche Engpässe verursachen.

Für etwas Entlastung des Reiseverkehrs sorgt das Sommerreise-Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen, das weiterhin an allen Samstagen bis 31. August von 7 bis 20 Uhr gilt.

Verkehrsentwicklung im Tagesverlauf Die stauträchtigsten Zeiten sind am Freitagnachmittag, wenn sich Berufs- und Urlaubsverkehr überlagern, sowie am Samstagvormittag, wenn vor allem Rückreisewellen für dichte Straßen sorgen. Auch am Sonntagnachmittag ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Wer kann, sollte auf Dienstag bis Donnerstag ausweichen – an diesen Tagen ist der Verkehr spürbar ruhiger, vor allem außerhalb der morgendlichen und abendlichen Rush-Hour.

Im Raum Rosenheim sorgen Durchfahrtsverbote an Wochenenden bis zum Ende der bayerischen Sommerferien für eine Entlastung der Anwohner. Autofahrer, die bei Stau die Autobahn verlassen, um über Landstraßen auszuweichen, werden an bestimmten Anschlussstellen von der Polizei auf die Autobahn zurückgeschickt. Das betrifft auf der A8 die Abfahrten Bad Aibling, Rosenheim-West, Rosenheim, Rohrdorf, Achenmühle, Frasdorf, Bernau am Chiemsee und Felden. Auf der A93 gilt dies für Reischenhart und Brannenburg.

Auf diesen Autobahnen wird es besonders eng In beiden Fahrtrichtungen ist auf folgenden Strecken mit Staus zu rechnen:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Braunschweig – Hannover – Dortmund – Oberhausen

A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln

A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg – Frankfurt

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Kassel – Hannover – Hamburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig

A24 Pritzwalk – Berlin

A31 Emden – Bottrop

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A93 Kufstein – Inntaldreieck

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München Vollsperrungen auf Autobahnen Auf der A8 kommt es in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-West von Freitagabend, 22. August, 20 Uhr bis Montagmorgen, 25. August, 5 Uhr zu einer Vollsperrung. Auf der A40 ist der Abschnitt zwischen Bochum-Wattenscheid-West und Essen-Zentrum bereits seit Montag, 18. August, 15 Uhr gesperrt – die Sperrung dauert bis Dienstag, 26. August, 5 Uhr. Auch auf der A59 ist zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Duisburg-Nord bis Dienstag, 26. August, 5 Uhr, mit einer Vollsperrung in Richtung Dinslaken zu rechnen.

Langfristig bleiben zwei weitere Sperren bestehen: Auf der A60 zwischen Bingen und Mainz wird täglich zwischen 21 und 5 Uhr gebaut – bis einschließlich 2. September. Die A45 bleibt im Abschnitt Lüdenscheid-Nord – Lüdenscheid weiterhin voll gesperrt.

Ausland: Rückreiseverkehr sorgt für dichte Straßen Auch in Österreich, Italien, der Schweiz, den Niederlanden und Tschechien ist die Verkehrslage angespannt. Die Rückreise nach Deutschland sorgt für volle Straßen, insbesondere auf den Transitrouten.

In Österreich ist die Brennerautobahn wegen Bauarbeiten an der Luegbrücke weiterhin staugefährdet – auch wenn an Wochenenden beide Fahrstreifen freigegeben sind. Auf der Inntalautobahn (A12) sowie der Fernpassroute gelten an Wochenenden Abfahrtssperren. Am Reschenpass führt ein wechselweiser Einbahnverkehr südlich von Pfunds zu Verzögerungen. Der Pfändertunnel auf der A14 ist an verkehrsstarken Tagen baustellenfrei, aber nachts teilweise gesperrt.

In Italien ist besonders am Wochenende nach Ferragosto mit starkem Rückreiseverkehr zu rechnen. In Tschechien verzögern Bauarbeiten an zwei Tunneln auf der D8 (Dresden – Prag) die Fahrt. In den Niederlanden beginnt am 22. August eine zehntägige Sperre der wichtigen A12 östlich von Utrecht.

Grenzkontrollen: Zeitverlust möglich An den deutschen Außengrenzen finden weiterhin verschärfte, stichprobenartige Einreisekontrollen statt. Besonders betroffen sind Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93).

Auch an den Übergängen nach Polen, Frankreich und in die Niederlande kommt es teils zu längeren Wartezeiten – etwa bei Ludwigsdorf (A4), Pomellen (A11), Frankfurt (Oder) (A12) und Forst (A15). Wer Richtung Slowenien, Kroatien, Griechenland oder die Türkei fährt, muss mit mehrstündigen Verzögerungen rechnen.