Super Bowl 55 (LV) am 7. Februar 2021 Warum manche Autobauer auf Werbespots verzichten

Der Super Bowl 2021 steht vor der Tür. Das wirft die Frage auf: Welche Autohersteller nutzen diese Plattform für Werbung? Und was zeigen sie in ihren Clips?

Die Covid-19-Pandemie, heftige Unruhen wegen Rassen-Diskriminierung und sozialer Ungerechtigkeit sowie eine sehr geräuschvolle Präsidentschaftswahl, die in der Erstürmung des Kapitols in Washington, D.C. gipfelte: Wer sagt, in den USA sei das Leben in den vergangenen zwölf Monaten noch etwas mehr aus dem Gleichgewicht geraten als anderswo, liegt sicher nicht falsch. Doch auf eine Konstante konnten sich die US-Bürger in dieser Zeit verlassen: den American Football.

Tampa Bay Bucaneers vs. Kansas City Chiefs

Irgendwie schaffte es die NFL, ihre Saison weitgehend souverän über die Bühne zu bringen. Vergleichsweise wenige Spiele mussten verschoben werden; bei manchen Partien waren sogar Zuschauer in den Stadien. Und so kommt es am 7. Februar 2021 zum großen Finale: Beim Super Bowl 55 (oder LV in der in den USA üblichen römischen Schreibweise) stehen sich in Tampa Bay, Florida, die dort beheimateten Bucaneers und der amtierende Champion Kansas City Chiefs gegenüber.

Normalerweise ist das Sportereignis auch ein großes Fest für Werbetreibende. Sie erreichen allein in den USA etwa 100 Millionen Fernsehzuschauer (weltweit das Sieben- bis Achtfache) – eine bessere Plattform als das größte Einzel-Sportereignis der Welt gibt es fast nicht. Und das ist ihnen viel Geld wert: Im vergangenen Jahr zahlten die werbenden Firmen dem Statistischen Bundesamt zufolge zusammen satte 448,7 Millionen US-Dollar an den damals übertragenden TV-Sender Fox. Im Jahr zuvor waren es noch 336 Millionen Dollar, 2003 lag diese Summe gar "nur" bei 130 Millionen Dollar.

Super Bowl 2021 ohne Hyundai und Ford

Kaum eine Firma, die etwas auf sich hält, lässt sich diese Gelegenheit entgehen – normalerweise. Doch für dieses Jahr haben schon viele namhafte Marken angekündigt, auf Spots während des Super Bowls zu verzichten. Coca-Cola, die Kosmetik-Marke Olay, sogar die für einige Kult-Werbefilme bekannte Institution "Avocados from Mexico" sind diesmal nicht dabei. Auch die Autohersteller Hyundai und Ford, sonst stets dabei im Rahmen des NFL-Finalspiels, bleiben ihm diesmal fern. US-Medienberichten zufolge soll der übertragende Sender CBS zwei Wochen vor dem Spiel noch nicht alle Werbeplätze verkauft haben.

Das hat nicht nur etwas mit der Corona-Pandemie zu tun, die natürlich auch in der Autobranche dazu führt, dass Budgets umverteilt werden und etwa Gelder, die für Werbung eingeplant waren, genutzt werden, um beispielsweise Arbeitsplätze zu sichern. Auch die enormen Kosten für einen 30-Sekunden-Spot (mit 5,5 Millionen Dollar beziehungsweise gut 4,5 Millionen Euro) dürften bei diesen Entscheidungen nicht die Hauptrolle gespielt haben.

Hyundai will zurückkehren

Stattdessen sind es eher die eingangs erwähnten gesellschaftlichen Probleme, welche einige Firmen davon abhalten, einen Werbespot beim diesjährigen Super Bowl zu schalten. Viele Unternehmen fürchten, nicht den richtigen Ton zu treffen. Zumal erwartet wird, den Clip mit reichlich Humor zu würzen – nicht zuletzt, damit er sich nach der Erstausstrahlung während des Spiels im Internet verbreitet und dort sowohl Aufmerksamkeit als auch Reichweite erlangt.

Doch "in jedem Kundengespräch, das ich in diesen Tagen hatte, ging es darum, wer sich durch diese Anzeige beleidigt fühlen könnte", sagt der Chef einer großen Werbeagentur bei der "New York Post". Das führe zu einer gewissen Risikominimierung, welche die Dinge "sehr fade und nicht effektiv" mache. "Sie sagen: 'Lasst uns warten, bis sich dieser Sturm gelegt hat'", ergänzt ein anderer Werbefachmann. In diese Kategorie soll beispielsweise Hyundai gehören. Die Koreaner verzichten diesmal, haben aber schon angekündigt, "sicherlich" zurückzukommen.

Was machen die US-Autohersteller?

Jene Unternehmen, die in diesem Jahr trotz allem einen Werbespot beim Super Bowl schalten, dürften versuchen, sich mit deren Inhalten auf der sicheren Seite zu bewegen. Es dürfte darin vor allem um aufmunternde, einende Botschaften gehen. Dass gerade die US-Autoindustrie in der Lage ist, solche Inhalte zu vermitteln, hat sie schon oft bewiesen – beispielsweise nach der großen Finanzkrise zum Ende der Nullerjahre. Deren Marken haben sich bislang jedoch noch nicht positioniert und verlautbart, ob sie Werbung im Rahmen des Super Bowls schalten. Bisher ist nur von diesen Firmen bekannt, dass sie Spots schalten werden:

Toyota

Die US-Dependance des japanischen Autoherstellers hat bereits bestätigt, zum vierten Mal in Folge einen Werbespot beim Super Bowl zu schalten. Über dessen Inhalt ist allerdings noch nichts bekannt. Im vergangenen Jahr bewarb Toyota den neuen Highlander zusammen mit "How I met your mother"-Star Cobie Smulders.

Vroom.com

Angesichts der erwähnten Bedenken gehört die Gebrauchtwagen-Handelskette Vroom.com zu jenen Firmen, die sich in ihrer Super Bowl-Werbung etwas trauen. Immerhin wird in dem 30-Sekünder ein Mann gefoltert! Natürlich handelt es sich dabei um ein humorvoll gemeintes Gleichnis, dass die Nachteile des klassischen Gebrauchtwagenkaufs symbolisieren soll. Denn Vroom.com liefert das Wunschauto direkt vor die Haustür – schmerzfrei und kontaktlos.

Volvo:

Volvo USA schaltet zwar keinen Werbespot, nutzt aber trotzdem den Super Bowl als Plattform. Wie bereits im vergangenen Jahr rufen die Schweden den Spieltag zum "Sicherheits-Sonntag" (Safety Sunday) aus. Dabei handelt es sich um ein Gewinnspiel: Sollte während des Spiels eine Safety erzielt werden, verlost Volvo unter allen Teilnehmern Autos im Wert von zwei Millionen Dollar (über 1,6 Millionen Euro). Der Autohersteller spielt dabei mit dem Football-Begriff "Safety", einem in der Sportart recht seltenen Ereignis. Um sie zu erreichen, muss die verteidigende Mannschaft einen Spieler der Offensive in dessen eigener Endzone zu Fall bringen, dort einen Ballverlust erzwingen oder eine Strafe für die angreifende Mannschaft forcieren. Die Defensive wird dabei mit zwei Punkten belohnt; gleichzeitig wechselt der Ballbesitz.

Volvo Car USA Volvo lobt am Super Bowl-Sonntag per Gewinnspiel Autos im Gesamtwert von zwei Millionen Dollar aus.

Alle Fakten zum Super Bowl 2021

Der nächste Super Bowl (Auflage Nummer 55 beziehungsweise LV) findet am 7. Februar im Raymond James Stadium von Tampa Bay statt. Erstmals hat es mit den dort ansässigen Bucaneers ein Heim-Team ins NFL-Finale geschafft. Die neue Mannschaft des sechsmaligen Titelträgers Tom Brady tritt gegen den leicht favorisierten Titelverteidiger Kansas City Chiefs zum Duell der Quarterback-Generationen an: Der 43-jährige Brady trifft auf den 25-jährigen Emporkömmling Patrick Mahomes. Aktuell ist geplant, das Spiel vor 22.000 Zuschauern auszutragen.

Der Kickoff erfolgt nach deutscher Zeit am 8. Februar um 00:40 Uhr. In der Halbzeit-Show tritt der R'n'B- Künstler The Weeknd auf. Hierzulande überträgt wie bereits in den vergangenen Jahren Pro Sieben das Spiel live im Free TV. Der Fernsehsender wird allerdings nicht die US-Werbefilmchen, sondern auf den deutschen Markt zugeschnittene Spots zeigen.

Hinweis: Die Fotoshow behandelt bislang die letztjährigen Werbespots der Autohersteller. Sie wird jedoch aktualisiert, sobald mehr Informationen zu den diesjährigen Werbefilmen vorliegen.

Fazit

Bislang haben sich nur wenige Autohersteller positioniert, ob sie einen Werbefilm während des Super Bowls 2021 schalten. Bisher steht nur fest: Toyota ist dabei, Ford und Hyundai sind draußen. Aber einige Marken dürften alsbald ihr Bekenntnis zu diesem Sportereignis abgeben – in dieser ungewöhnlichen Zeit sind hier vor allem die US-Hersteller gefragt.