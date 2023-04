GMC Hummer EV Lange angekündigter GMC Hummer EV 3X kommt

Hummer existiert fortan nicht mehr als eigene Marke, sondern unter dem Dach der General Motors-Tochter GMC. Und erst recht nicht mehr mit dicken V8-Verbrennern, sondern mit Elektroantrieb. Dafür mit einem eckigen Design, das durchaus Hummer-würdig ist. Alles an diesem 5,51 Meter langen und 2,20 Meter breiten (Radstand 3,45 Meter) Pickup strahlt Robustheit aus: Seien es die Stoßfänger mit massiven Abschlepphaken, die Verkleidungen für die Radläufe oder die XXL-Außenspiegel. Weitere Auffälligkeiten sind die konturierte Motorhaube und die Hofmeister-artig hinten nach oben abknickende Fensterlinie.

Markante Lichtsignatur mit Hummer-Schriftzug

Besonders markant ist die von vertikalen Streben unterbrochene Lichtleiste, welche die Signatur der LED-Tagfahrleuchten über die gesamte Breite des Autos zieht. Darin findet sich der neue Hummer-Schriftzug, der sich zwar weiterhin in Versalien zeigt; aber die Buchstaben bis auf das "H" sind nun angeschrägt, der E-Strich steht losgelöst. Wie auch an der heckseitigen Ladebordwand steht der Hummer-Schriftzug deutlich prominenter zu lesen als das GMC-Label – General Motors erhofft sich von der reanimierten Marke offenbar einen besonders hohen Marketing-Effekt. Auch das allseits bekannte "H" findet sich an mehreren Stellen; nun jedoch ergänzt durch den Zusatz "EV".

Obendrein erhält der GMC Hummer EV ein Open-Air-Dach, dessen einzelne Elemente sich komplett abnehmen lassen. Wird das "Infinity Roof" geöffnet, bleibt lediglich ein Steg im Bereich der Rücksitzbank stehen. Vorne über Fahrer und Beifahrer ist grenzenlose Offenheit angesagt. Auch die Holme zwischen A- und B-Säule fehlen. Die Dachteile finden im Front-Kofferraum ("Frunk") Platz. Hinzu kommen Features wie eine versenkbare Heckscheibe, eine automatische Ladeflächen-Abdeckung und eine multifunktionale Heckklappe, die in der Einführungs-Variante Edition 1 bereits serienmäßig vorhanden sind.

Auch innen geht es kantig zu

Innen setzt sich der kantige "Mir kann keiner etwas anhaben"-Look fort. Die Luftausströmer sind vertikal angeordnet, das Lenkrad trägt drei Speichen und der Fahrstufen-Wählhebel sitzt ebenso wie der Drehknopf zum Anwählen der Fahrmodi klassisch auf der Mittelkonsole. Über dieser thront ein Infotainment-Touchscreen mit 13,4 Zoll Bildschirm-Diagonale. Hinter dem Lenkrad platziert GMC im Hummer EV einen weiteren, 12,3 Zoll großen Monitor, der die Instrumente und weitere Fahrinformationen digital anzeigt.

GMC bringt den neuen Hummer EV als Vertreter des Modelljahres 2022 auf den Markt. Mehrere Antriebs-Pakete sind möglich. Die stets weiß lackierte Edition 1, bei der jedes Exemplar identisch ausgestattet ist, fährt natürlich das komplette Programm aus drei E-Motoren auf: Zwei wirken auf die hinteren Räder, einer auf die vordere Achse. Zusammen ergibt das eine prognostizierte Systemleistung von über 1.000 PS. Absurd wird es in Sachen Drehmoment: Knapp 15.600 Newtonmeter (an den Rädern gemessen; kombinierter Wert beider Achsen) sollen es sein. Damit soll sich im Fahrmodus "Watts to Freedom" eine Spurtzeit auf 60 Meilen pro Stunde (96,6 km/h) von etwa 3,0 Sekunden realisieren lassen.

24 zweistöckig gestapelten Batteriemodule

Der Hummer EV basiert auf der neuen GM-Elektro-Plattform Ultium Drive, bisher bekannt als BEV3. Auch die tief ins Chassis integrierte Akku-Architektur trägt den Beinamen Ultium. Die Zellen werden in Kooperation mit LG Chem entwickelt und produziert und sollen viel Nickel, dafür aber wenig Kobalt enthalten. Die Batterie bietet eine skalierbare Kapazität von 50 bis 200 Kilowattstunden (kWh). Wie viele kWh der GMC Hummer EV genau erreicht, ist bisher nicht bekannt. Aber die 24 zweistöckig gestapelten Batteriemodule arbeiten auf 800-Volt-Basis und können mit 350 Kilowatt geladen werden. So sollen sich in zehn Minuten fast 160 Reichweiten-Kilometer nachladen lassen. Die maximale Reichweite des neuen Hummer EV schätzt GMC auf 563 Kilometer. Über das "Regen on Demand"-System kann der Fahrer per Lenkradwippen-Befehl selbst entscheiden, in welchen Situationen und in welchem Umfang der Pickup rekuperieren soll.

GMC kündigt für den Hummer EV "unglaubliche" On- und Offroad-Qualitäten an. So erhält er die neueste Version des Super Cruise-Assistenz-Pakets, die "freihändiges Fahren auf mehr als 200.000 Meilen (ca. 322.000 km) befahrbarer Straßen ermöglicht", heißt es in einer Mitteilung. Neu ist zudem eine automatische Spurwechsel-Funktion. Über die fünf Fahrmodi (vier sind voreingestellt, ein fünfter kann individuell abgestimmt werden) lässt sich die Drehmoment-Verteilung zwischen Vorder- und Hinterachse regeln. Dort ist zudem eine Geländeabstimmung hinterlegt, welche die Karosserie um gut fünf Zentimeter anhebt. Auch eine adaptive Fahrwerks-Regelung gibt es.

Ohne Ende Offroad-Features

Die Unterboden-Kameras, die bis zu 18 verschiedene Ansichten erlauben, und die zahlreichen Telemetrie-Daten (zum Beispiel Drehmomentausgabe, Differentialsperren-Einschaltung, Reifendruck, Nick- und Wankwinkel, Driftmesser und Ähnliches) helfen dem Fahrer vor allem abseits befestigter Straßen. Alle Räder sind einzeln aufgehängt und direkt mit den Motoren gekoppelt. Vorne gibt es eine elektronische Differenzialsperre, die bis zu 100 Prozent der Antriebskraft auf die Vorderräder übertragen kann. Hinten wird ein Sperrdifferenzial über das Torque Vectoring simuliert.

Kugelgelenk-Halbwellen maximieren die Verschränkungs-Fähigkeit des neuen Hummer. Für optimale Geländeeigenschaften erhält der Hummer zudem eine Allradlenkung und den Crab-Mode, also den Krabben-Modus. Hier kann der Fahrer per Tastendruck die vorderen und hinteren Räder diagonal stellen, um das Fahrzeug fast seitlich zu bewegen. Das soll den Wendekreis von 13,5 auf 11,3 Meter reduzieren. In einem ersten Video (zu sehen über diesem Absatz) wird die Funktion vorgestellt.

Hummer EV ist extrem schwer

Das ist natürlich längst nicht alles. Hinzu kommt ein einstellbares Luftfahrwerk, mit dem sich die Bodenfreiheit auf Knopfdruck um fast 15 Zentimeter anheben lässt. Im Normalfall beträgt sie 25,7 Zentimeter, im Terrain-Modus sind es 30,2 Zentimeter bei einem maximalen Federweg von 33 Zentimetern. Die unten angeschrägten Stoßfänger optimieren im Terrain-Modus die Böschungs- (44,3 Grad vorne, 33,7 Grad hinten) und Rampenwinkel (25,4 Grad); die Wattiefe gibt GMC mit 71,1 Zentimetern an. 35-Zoll-Offroad-Pneus des Typs Goodyear Wrangler Territory MT sind serienmäßig auf 18-Zoll-Felgen aufgezogen; 37 Zoll große Reifen-Pendants gibt es optional. Falls der GMC Hummer EV doch mal Kontakt zum Unterboden aufnimmt, schützen Stahlplatten die Batterie vor Beschädigungen.

Bei all den Superlativen legt der Hummer EV aber auch beim Gewicht die Latte auf ein neues Niveau. Wie aus GM-Unterlagen hervorgeht, tritt der Hummer EV mit einem Gewicht von satten 4.130 Kilogramm an. Ein Großteil davon dürfte auf das 200 kWh große Batteriepaket entfallen. Der Hummer H3 mit Verbrennertechnik brachte seinerzeit nur knapp 2,1 Tonnen an den Start. Selbst ein GMC Sierra 3500 in der Heavy Duty-Variante mit Crewcab kommt nur auf ein Gewicht von knapp 3,8 Tonnen. Sollte der Hummer EV je auf Märkten außerhalb der USA angeboten werden, so müssen potenzielle Käufer ihren Führerschein prüfen. In Deutschland beispielsweise dürfen mit der Pkw-Klasse B nur Autos mit einem Gewicht von bis zu 3.500 Kilogramm gesteuert werden. Für den Hummer wäre bereits der Lkw-Schein Klasse C notwendig.

EV3X-Variante mit Edition-1-Antrieb

Dass es auch eine 3X genannte Ausstattung für den Hummer EV Pick-up und die entsprechende SUV-Variante geben wird, hatte GMC bereits für den Herbst 2021 angekündigt. Allerdings verschob sich die Einführung immer wieder, weil GMC wegen Teilemangel nicht mit der Produktion des Edition 1 hinterherkam. Jetzt kommt die 3X-Variante wohl auf den Markt – große Unterschiede zu den bisherigen Ausstattungen gibt es nicht.

GMC Hummer EV Pick-up Edition-1- und 3X-Ausstattungen GMC Hummer EV Edition 1 Pickup GMC Hummer EV 3X Pick-up GMC Hummer EV 3X Pick-up Extreme Off-Road Motoren 3 (einer vorn, zwei hinten) 3 (einer vorn, zwei hinten) 3 (einer vorn, zwei hinten) Leistung 746 kW (1.014 PS) 746 kW (1.014 PS) 746 kW (1.014 PS) Drehmoment am Rad 15.592 Nm 15.592 Nm 15.592 Nm Anhängelast 3.402 kg 3.856 kg 3.402 kg Reichweite 529 km 571 km 529 km

Leistung und Drehmoment der 3X-Varianten entsprechen denen der Edition-1-Version: 746 kW/1.014 PS (beim SUV: 619 kW/842 PS) und ein Drehmoment zwischen 515 und 542 Newtonmeter treiben die schweren Hummer an. Bei dem von GMC, leicht irreführend, veröffentlichtem Drehmoment in Höhe von 15.592 Newtonmetern handelt es sich um das Raddrehmoment – also um das Spitzendrehmoment, das nach seiner Wandlung durch Vorder- und Hinterachsgetriebe anliegt (Übersetzung 13,4 zu 1 vorn und 10,1 zu 1 hinten). Nur im sogenannten Watts-to-Freedom-Modus sollen bis zu 1.356 Newtonmeter möglich sein.

Optional ähnlich Edition 1

Mit einem Motor an der Vorder- und zwei Motoren an der Hinterachse sowie ausgestattet mit 22-Zoll-Rädern soll der Hummer 3X bis zu 571 Kilometer weit kommen. Beim aufpreispflichtigen Extreme-Offroad-Paket gibt es 18-Zoll-Räder mit 35-Zoll-Geländereifen, Unterboden-Kameras und einen Unterfahrschutz – die Reichweite sinkt auf 529 Kilometer. In diesem Trimm ist der 3X beinahe mit der Edition 1 identisch.

Die 3X-Varianten sollen zwar noch 2023 auf den Markt kommen, aber einen genauen Auslieferungstermin gibt es noch nicht – nach wie vor bestimmen Teile-Engpässe die Produktion. Für den Hummer EV Pick-up in der Edition 1 verlangt GMC 110.295 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 100.237 Euro), der 3X kostet 100.395 Dollar (91.240 Euro). Das SUV schlägt als Edition 1 mit 105.595 Dollar (95.966 Euro) zu Buche, die 3X-Version kostet 100.395 Dollar (91.240 Euro).

Im Frühjahr 2023 folgt der EV2X mit zwei Motoren, adaptiver Luftfederung und Vierradlenkung mit Crab-Walk-Funktion. Erst für Anfang 2024 hat GMC die ebenfalls zweimotorige Basisversion des neuen Hummer EV geplant. Bei diesen Modellen sind Leistungswerte über 630 PS im Gespräch, das höchstmögliche Drehmoment soll bei rund 10.000 Newtonmetern liegen. Die beiden Versionen unterscheiden sich wohl bei der Reichweite: Für den EV2X werden ungefähr 480 Kilometer prognostiziert, beim EV2 sind etwas mehr als 400 Kilometer im Gespräch.

Die Basispreise stehen schon fest

Der Elektro-Pickup wird das erste Modell sein, das GM in der neuen Factory Zero in Detroit Hamtramck fertigt (mehr dazu lesen Sie hier). Die Preise starten bei 79.995 Dollar (etwa 71.000 Euro) für den EV2, reichen über die Marken 89.995 (rund 80.000 Euro; EV2X) und 99.995 Dollar (knapp 89.000 Euro; EV3X) bis zu 110.295 Dollar (ungefähr 98.000 Euro) für den Edition 1. Obwohl diese Version die mit Abstand teuerste ist, war sie innerhalb weniger Minuten nach der Präsentation des neuen Hummer bereits vergriffen.

Den Elektro-Pickup erwartet bereits bei dessen Start ein starkes Konkurrenz-Umfeld. Der Ford F-150 Lightning wechselt in Kürze von der Vor- in die reguläre Serienproduktion. Hinzu kommen Startups wie Bollinger, Lordstown oder Rivian, das die Fertigung seines Elektro-Pickups mit Elektroantrieb bereits vor einigen Wochen gestartet hatte. Der mit viel Vorschusslorbeer bedachte Tesla Cybertruck verzögert sich dagegen weiter. Aktuell steht der Start der Serienproduktion für das Jahresende 2022 im Raum.

Fazit

Der elektrisch angetriebene GMC Hummer EV scheint ein echter Hummer geworden zu sein. Die Optik verspricht Robustheit, die Technik maximierte Offroad-Fähigkeiten und der Antrieb Power ohne Ende. Allerdings müssen potenzielle Kunden noch viel Geduld haben: Die teure Edition 1 ist bereits ausverkauft, und alle anderen Versionen lassen noch Monate oder gar Jahre auf sich warten.