Kräftig nach oben ging es dabei generell für kleine und kompakte SUV, während speziell die teuren Premium-Modelle im Juli nicht so gut liefen. Auffällig ist das Schwächeln einiger BMW-Modelle, die weniger Auslieferungen als in den Vormonaten verzeichnen und zum Teil aus den Top 50 herausgefallen sind.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.