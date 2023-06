SUV-Neuzulassungen Mai 2023 Es brummt wieder: 100.000 neue SUV in einem Monat

Ganz langsam robbt sich der Automarkt in Deutschland wieder an die Vor-Corona-Werte heran, obwohl im Vergleich zum Mai 2019 noch über 80.000 Neuzulassungen fehlen. Im Mai 2023 gab es 246.966 Pkw-Neuzulassungen in Deutschland, gegenüber dem Vorjahresmonat eine Steigerung um 19,2 Prozent. Einen starken Anteil an der positiven Entwicklung hatten die SUV (+ 26,9 Prozent).

Insgesamt 99.962 Geländewagen und SUV wurde im Mai 2023 erstmals zugelassen, lediglich 38 Fahrzeuge fehlten entsprechend zur Sechsstelligkeit. Das führt gleichzeitig auch wieder zu einem gesteigerten Marktanteil dieses Segments, der im Berichtsmonat bei 40,5 Prozent aller Pkw-Zulassungen liegt.

SUV Neuzulassungen Mai 2023

Großen Anteil an der guten Entwicklung hatte dabei VW mit drei Modellen in den Top 5, in den Top 20 finden sich neun Modelle aus dem Gesamtkonzern. Gleichzeitig ist der Mai ein Monat der kompakten SUV, das erste Großgerät findet sich mit dem BMW X5 auf Platz 20. Die Bayern sind dafür mit dem X1 und dem X3 mit weiteren zwei Modellen unter den 20 meistverkauften SUV im Mai, Rivale Mercedes stellt mit GLA und GLC lediglich zwei Baureihen in der Oberliga ab.

Die wichtigsten News täglich im Gratis-Newsletter lesen? Dann hier anmelden und nichts mehr verpassen!

Gleich zwei Neuzugänge bereichern die Tabelle im Mai. Einer davon ist der Honda ZR-V (siehe Video oben), wobei der Hybrid-SUV sich erst einmal mit fünf gewerblichen Zulassungen (wohl direkt auf den Importeur) einträgt – einen offiziellen Verkaufsstart in Deutschland hat Honda noch nicht genannt. Schon beachtlicher sind die ersten Neuzulassungen des ersten Elektro-Jeep. Der Jeep Avenger kommt im ersten Monat seiner Präsenz in der deutschen Zulassungsstatistik auf 313 Exemplare, von denen immerhin bereits acht Exemplare in die Hände privater Halter fanden und nicht von Händlern, Importeur oder Firmen zugelassen wurden.

Die stärksten Zuwächse bei den marktrelevanten Modellen mit über 1.000 Neuzulassungen verzeichnet im Mai der Audi Q8, mit einer Steigerung um 273 Prozent, mit starker Schützenhilfe des elektrisch angetriebenen Q8 E-Tron (530 Neuzulassungen). Kräftig zugelegt hat außerdem der Audi Q2 (+ 120 %) und der Mercedes GLA (+ 109 %). Auf der Verliererseite der vielverkauften Modelle finden sich im Mai der Ford Kuga (- 34 %), der Audi Q3 (- 32% %) und der Volvo XC60 (- 23 %).

Top 20 SUV Neuzulassungen Mai 2023 Modellreihe Anzahl 05/23 Veränd. ggü.

05/22 in % BMW X5 1.721 34,6 OPEL MOKKA 1.722 -2,2 KIA SPORTAGE 1.729 -5,9 HYUNDAI TUCSON 1.830 37,1 SEAT ATECA 1.951 68,3 SKODA KODIAQ 1.995 44,4 MERCEDES GLA 2.151 109,4 HYUNDAI KONA 2.217 9,4 AUDI Q2 2.222 120,2 AUDI Q5 2.274 4,8 FORD KUGA 2.311 -33,7 BMW X3 2.716 6,6 VW T-CROSS 2.756 -16,7 SEAT FORMENTOR 2.872 12,1 MERCEDES GLK, GLC 3.245 66,0 BMW X1 3.596 92,0 VW ID.4, ID.5 3.720 101,2 TESLA MODEL Y 4.240 X VW TIGUAN 5.641 101,5 VW T-ROC 6.035 14,5

Der Blick auf die alternativen Antriebe geht diesmal wieder Tesla in Führung, das Model Y (Platz 3 insgesamt) setzte sich vor den VW ID.4/ID.5 auf dem zweiten Platz der Stromer-SUV, eben der bereits erwähnte ID.4, Gesamtzulassungen Rang 4. Der dritte Platz geht an den Skoda Enyaq, der sich im Konzernduell noch vor den Audi Q4 schieben konnte.

Umfrage 52786 Mal abgestimmt Unabhängig vom Antrieb – könnte ihr nächster Wagen ein SUV sein? Ja, diese Autos sind praktisch und schick Nein, diese Autos sind teuer und unnütz mehr lesen

Fazit

Es geht zumindest im Vergleich zum Krisenjahr 2022 wieder kräftig aufwärts für den deutschen Pkw-Markt, die SUV sind maßgeblich an den Zuwachsraten beteiligt. Volkswagen dominiert sowohl mit der Kernmarke VW als auch mit den Konzernmarken die Top 20, Tesla ist mit dem dritten Platz für das Model Y erneut stark im Geschäft.