Tata-Finanzchef Balaji übernimmt Jaguar Land Rover

Der Automobilkonzern Tata Motors hat einen neuen Chef für seine Tochtergesellschaft JLR bestimmt. PB Balaji (vollständiger Name: Pathamadai Balachandran Balaji), seit 2017 Finanzvorstand (CFO) von Tata Motors, wird zum 1. November 2025 die Rolle des CEO bei JLR übernehmen. Der bisherige Amtsinhaber Adrian Mardell zieht sich nach über drei Jahrzehnten im Unternehmen zurück .

Balaji ist kein Unbekannter für JLR. Als CFO des Mutterkonzerns war er eng in die finanzielle Restrukturierung und die strategische Neuausrichtung der Marken Jaguar und Land Rover eingebunden. Neben seiner Rolle bei Tata Motors sitzt er bereits im Vorstand von JLR und weiteren Tata-Töchtern, wie Tata Passenger Electric Mobility und dem Batterie-Startup Agratas, das in Somerset (UK) eine Batteriezellen-Fertigung errichtet.

Mit Stationen in Mumbai, London, Singapur und der Schweiz bringt der Manager mit 32 Jahren Branchenerfahrung internationale Perspektive in die neue Rolle mit. Tata-Vorstandschef Natarajan Chandrasekaran betont, Balaji sei "vertraut mit der Ausrichtung des Unternehmens" und daher eine logische Wahl für die Nachfolge.

Mardell trieb zudem die Umstrukturierung des Markenportfolios voran. Unter dem Konzept "House of Brands" wurden Range Rover, Defender, Discovery und Jaguar als eigenständige Submarken positioniert, mit jeweils individueller Markenführung. Die erste Ausprägung dieser Strategie – ein viertüriger GT-Sportwagen mit Elektroantrieb von Jaguar – befindet sich bereits in der finalen Erprobung.

Mit der Übergabe an Balaji steht JLR auf finanziell stabileren Beinen, doch einige Herausforderungen bleiben. Einerseits muss die Transformation zur reinen Elektromarke weiter forciert werden, andererseits hat der globale EV-Markt zuletzt an Dynamik verloren. Die für Ende 2025 geplante Range Rover Electric-Version wurde bereits auf unbestimmte Zeit verschoben. Und die Werbecampagne für Jaguars Wiedereintritt in den Markt mit dem elektrischen GT gilt längst als komplett verkorkst.