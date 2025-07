Tödliche Unfälle: Versicherer fordern Alkoholverbot für junge Fahrer

Wie eine wissenschaftliche Studie der UDV zeigt, sind viele Fahrer in diesem Alter entwicklungsbedingt noch nicht gefestigt genug, in sogenannten Trink-Fahr-Konflikten, in denen sie sich zwischen Alkoholkonsum und Fahren entscheiden müssen, abzulehnen. Je häufiger sie in diese Konflikte kommen, je weniger sie es als moralisch verwerflich empfinden und je weniger Freunde und Familie Vorbild sind, desto häufiger fahren sie alkoholisiert.