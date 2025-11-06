Toyota-Deutschland-Chef Mario Köhler im Interview

Der Corolla steht seit über 50 Jahren für das Herz der Marke Toyota – global wie auch in Deutschland. Die in Tokio präsentierte Studie zeigt, wohin wir gestalterisch und technologisch gehen: mutiger, emotionaler, mit klarer Dynamik und Präzision. Die aktuelle Generation des C-HR und der neue Aygo X Hybrid sowie die nächste Generation des Bestsellers RAV4 zeigen das bereits sehr deutlich.
Ja, denn genau das ist Toyota: Wir bieten Vielfalt statt Einbahnstraße. Der neue Corolla wird unsere Multi-Path-Strategie fortführen – mit effizienten Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Versionen und auch einer reinen BEV-Variante. Das Ziel bleibt, jedem Kunden die passende Lösung für seine Mobilitätsbedürfnisse zu bieten – technologieoffen, aber konsequent CO₂-reduziert.
Unsere Stärke liegt in Vertrauen, Qualität und Langfristigkeit. Toyota steht außerdem für Zuverlässigkeit, niedrige Betriebskosten und hohe Restwerte – das ist in Zeiten des Umbruchs Gold wert. Natürlich beobachten wir die Preisentwicklung sehr genau. Daher sind wir auch der erste Anbieter eines echten Vollhybrids im A-Segment, also im Einstiegssegment mit einem Zielpreis von unter 20.000 Euro, verbunden mit unserer 15-jährigen Relax-Garantie.
In Deutschland heißt das: Mobilität für alle – vom Aygo X über den Corolla und RAV4 bis hin zu elektrischen Transportern oder dem Wasserstoff-Mirai. Wir bedienen ein breites Spektrum an Bedürfnissen – privat, gewerblich und im Flottenbereich. Gleichzeitig denken wir Mobilität weiter: mit Kinto als flexiblem Abo- und Mobilitätsangebot. So kann jeder Kunde Toyota nutzen – auch ohne klassisch zu kaufen oder zu leasen. Gleichzeitig bieten wir sehr umfangreiche Rollstuhl-Umbauten an und denken auch daran, dieses Angebot zeitnah weiter auszubauen.
Eine technologieoffene, soziale Förderung wäre sinnvoll – vor allem für Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen. Wichtig sind dabei Planbarkeit und Einfachheit, keine kurzfristigen Stop-and-Go-Programme. Wer nachhaltig unterwegs ist – ob mit Vollhybrid, Plug-in oder vollelektrisch –, sollte fair unterstützt werden. Entscheidend ist am Ende nicht die Technologie, sondern der reale Beitrag zur CO₂-Reduktion.
In unserer Bildergalerie sehen Sie den auf der Japan Mobility Show 2025 vorgestellten Toyota Corolla.