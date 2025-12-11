Toyota Aygo X Facelift: Der Hybrid ist neu, der Preisaufschlag heftig

Hierzulande ist der nicht einmal 3,80 Meter lange Aygo X der kleinste aller Toyota und eines der kleinsten Serienautos im aktuellen Angebot. Trotzdem oder deswegen ist er extrem beliebt. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2022 hat sich der in Europa entwickelte und produzierte Mini-Crossover europaweit mehr als 287.000 Mal verkauft.

Die Neuauflage, die Ende 2025 auf die europäischen Straßen rollt, soll nun von einem geschärften Design, fortschrittlicherer Sicherheitstechnik und der besonders sportlichen Ausstattungslinie GR Sport profitieren. Dazu gibt es erstmals in dieser Klasse der Kleinstwagen einen Hybridantrieb.

Aufgefrischtes Design beim Aygo X (2025) Mit geschärften Linien soll sich der neue Toyota Aygo X selbstbewusster und moderner präsentieren. Besonders auffällig ist die überarbeitete Frontpartie mit neu gestalteten Scheinwerfern, einer modifizierten Motorhaube und einem deutlich abgesetzten Kühlergrill. Dazu kommen neue Leichtmetallfelgen in 17 oder 18 Zoll, schwarz abgesetzte Radkästen und eine gestreckte Motorhaube.

Für den Aygo X des neuen Jahrgangs wird es optional eine Zweifarblackierung geben, bei der Dach, Heck und Seitenschweller in Schwarz gehalten sind. Die Farbnamen wie "Zimt", "Jasmin", "Lavendel" oder "Estragon" orientieren sich dabei an Gewürzen – wohl um der potenziellen Kundschaft den Alltag ein wenig zu versüßen. Einige Ausstattungsvarianten sind zudem mit einem Canvas-Dach erhältlich – also einem Stoff-Faltfach – das das Muster des Kühlergrills aufgreift.

Ein echtes Highlight soll die neue Ausstattungslinie GR Sport werden, deren Optik vom Motorsport und den Weltmeistern des Toyota Gazoo Racing Teams inspiriert ist. Sie kombiniert eine zweifarbige Lackierung – zum Beispiel Senfgelb mit schwarzer Motorhaube – mit einem spezifischen GR-Kühlergrill, sportlichen Felgen und einem dynamischer abgestimmten Fahrwerk.

Platzangebot im Aygo X bleibt klassenüblich Trotz der Elektrifizierung bleibt der Aygo X in seiner Klasse ein erstaunlich geräumiges Auto – zumindest auf den vorderen Plätzen. Davon konnten wir uns bei einer ersten Sitzprobe überzeugen. Mit einem Radstand von 2,43 Metern und einer auf 3,78 Meter verlängerten Gesamtlänge ist er perfekt für den städtischen Verkehr und Kurzstrecken geeignet. Die Anordnung der Hybridbatterie – längs unter den Rücksitzen – ermöglicht es, das vollständige Kofferraumvolumen von 231 Litern beizubehalten. Auch die Starterbatterie wurde platzsparend unter dem Laderaum verstaut.

Toyota Zwei Erwachsene haben vorn ordentlich Platz. Bedienung und Handling sind vorbildlich übersichtlich.

Im Innenraum profitieren die Insassen von einer erhöhten Sitzposition und einem luftigen Raumgefühl. Modernisierung im Innenraum: digitales 7-Zoll-Kombiinstrument, eine elektronische Parkbremse, USB-C-Anschlüsse und optional kabelloses Laden des Smartphones in einer Ladeschale. Je nach Ausstattung kommen Annehmlichkeiten wie ein digitaler Fahrzeugschlüssel, elektrisch anklappbare Außenspiegel und das Luftreinigungssystem "nanoe X" hinzu.

Antriebe und Motorisierungen im Toyota Aygo X (2025) Der Aygo X wird zukünftig ausschließlich mit einem Vollhybridantrieb angeboten – ein Novum in seiner Klasse. Der aus Yaris und Yaris Cross bekannte 1,5-Liter-Hybridmotor liefert eine Systemleistung von 85 kW (116 PS). Damit liegt die Leistung um 44 PS über dem bisherigen 1,0-Liter-Benziner, der nicht mehr im Angebot sein wird. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in unter zehn Sekunden – rund fünf Sekunden schneller als bisher.

Neben den Fahrleistungen kann der neue Antrieb auch mit einem niedrigeren CO₂-Ausstoß von nur 86 g/km (vorläufiger Wert) glänzen. Das dürfte einen neuen Bestwert unter nicht extern ladbaren Fahrzeugen sein. Umgerechnet sind das 3,6 Liter Sprit auf 100 Kilometer. Dank tief platzierter Batterie, überarbeiteter Geräuschdämmung und verbessertem Abgassystem sollen die Fahrgäste nun ein besonders ruhiges Fahrerlebnis erleben.

Markteinführung und Preise des neuen Toyota Aygo X

Die Markteinführung des neuen Toyota Aygo X Hybrid in Europa erfolgt Ende 2025. Die Preise für den aufgefrischten Aygo X starten ab 21.990 Euro für die Pure-Variante. Damit liegt der Einstiegspreis um 3.900 Euro über dem bisherigen Basismodell, das ab 18.090 Euro zu haben war. In der neuen Top-Variante GR Sport ist der Aygo X erst ab 28.390 Euro erhältlich.