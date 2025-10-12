Toyota C-HR 2026: Das bringt die Modellpflege beim C-HR

Toyota verpasst dem C-HR zum Modelljahr 2026 ein kleines Update: etwas hochwertiger in der Linie Mid+, eine breiter verfügbare GR-Sport-Ausstattung und neue Lacktöne. Der C-HR bleibt damit seiner Rolle als europäisch entwickelter Design-Crossover treu; seit 2017 hat Toyota bereits über eine Million Exemplare in Europa verkauft.

Mid+ mit feinerem Ambiente In der überarbeiteten Mid+-Ausstattung rotieren nun exklusive 18-Zoll-Leichtmetallräder in Matt-Schwarz mit schwarzem Nabendeckel in den Radhäusern. Innen zieht sich der neue Samara-Stoff über die gesamte Sitzmittelbahn vorn und hinten; er erhöht den Anteil recycelter Materialien und erscheint in Grau mit subtilen Farbakzenten. Dunkelgrau-schwarze Seitenwangen, graue Ziernähte und eine Schaltknauf-Applikation in "Gunmetal" runden das elegantere Ambiente ab.

GR-Sport jetzt auch mit 1,8-Hybrid Das sportliche GR-Sport-Programm ist künftig für noch mehr Kunden erreichbar: Neben dem 2,0-Liter-Hybrid (180 PS) und dem 2,0-Liter-Plug-in-Hybrid (223 PS) steht jetzt auch der 1,8-Liter-Hybrid mit 140 PS zur Wahl. Ein Head-up-Display gehört in GR-Sport grundsätzlich zur Serie. Optional sind Panorama-Glasdach, die Bi-tone+-Lackierung mit schwarzem Dach samt Heckpartie sowie ein JBL-Soundsystem. Je nach Antrieb montiert Toyota 19-Zoll-Räder (1,8 Hybrid) oder 20-Zoll-Räder (2,0 Hybrid und Plug-in).

Neue Farben und mehr Assistenz Über alle Linien hinweg ergänzen "Storm Grey" und "Lunar Sky Blue" die Palette. Zudem ist serienmäßig eine Fahrer-Monitoring-Kamera an Bord, die Müdigkeit oder Ablenkung erkennt und mit dem "Emergency Driving Stop System" vernetzt ist.