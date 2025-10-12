AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

Toyota C-HR 2026: Das bringt die Modellpflege beim C-HR

Toyota C-HR 2026 nun auch als Mid+
Das bringt die Modellpflege beim C-HR

Toyota schärft den C-HR fürs Modelljahr 2026 mit feinerer Mid+-Ausstattung, zusätzlicher GR-Sport-Variante und frischen Farben. Außerdem kommt serienmäßig eine Fahrer-Monitoring-Kamera, der Bestellstart läuft europaweit.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.10.2025
Als Favorit speichern
Toyota C-HR
Foto: Toyota

Toyota verpasst dem C-HR zum Modelljahr 2026 ein kleines Update: etwas hochwertiger in der Linie Mid+, eine breiter verfügbare GR-Sport-Ausstattung und neue Lacktöne. Der C-HR bleibt damit seiner Rolle als europäisch entwickelter Design-Crossover treu; seit 2017 hat Toyota bereits über eine Million Exemplare in Europa verkauft.

Mid+ mit feinerem Ambiente

In der überarbeiteten Mid+-Ausstattung rotieren nun exklusive 18-Zoll-Leichtmetallräder in Matt-Schwarz mit schwarzem Nabendeckel in den Radhäusern. Innen zieht sich der neue Samara-Stoff über die gesamte Sitzmittelbahn vorn und hinten; er erhöht den Anteil recycelter Materialien und erscheint in Grau mit subtilen Farbakzenten. Dunkelgrau-schwarze Seitenwangen, graue Ziernähte und eine Schaltknauf-Applikation in "Gunmetal" runden das elegantere Ambiente ab.

GR-Sport jetzt auch mit 1,8-Hybrid

Das sportliche GR-Sport-Programm ist künftig für noch mehr Kunden erreichbar: Neben dem 2,0-Liter-Hybrid (180 PS) und dem 2,0-Liter-Plug-in-Hybrid (223 PS) steht jetzt auch der 1,8-Liter-Hybrid mit 140 PS zur Wahl. Ein Head-up-Display gehört in GR-Sport grundsätzlich zur Serie. Optional sind Panorama-Glasdach, die Bi-tone+-Lackierung mit schwarzem Dach samt Heckpartie sowie ein JBL-Soundsystem. Je nach Antrieb montiert Toyota 19-Zoll-Räder (1,8 Hybrid) oder 20-Zoll-Räder (2,0 Hybrid und Plug-in).

Neue Farben und mehr Assistenz

Über alle Linien hinweg ergänzen "Storm Grey" und "Lunar Sky Blue" die Palette. Zudem ist serienmäßig eine Fahrer-Monitoring-Kamera an Bord, die Müdigkeit oder Ablenkung erkennt und mit dem "Emergency Driving Stop System" vernetzt ist.

Antriebe und Effizienz

Der 2,0-Liter-Plug-in-Hybrid bietet laut WLTP eine elektrische Reichweite von bis zu 66 Kilometern, in der Stadt sind rund 100 Kilometer möglich. Die Funktion "Predictive Efficient Drive" nutzt unter anderem Geo-Fencing, um die Batterienutzung zu optimieren und rechtzeitig auf E-Betrieb zu wechseln – etwa vor Null-Emissions-Zonen. Daneben bleiben die bekannten Hybrid-Varianten für effizientes Fahren ohne Ladezwang im Programm. Die 2026er-Baureihe ist in Europa ab sofort bestellbar.

Mehr zum Thema Hybridantrieb