Ukrainische Autos in Deutschland Versicherungsschutz aktualisieren

Wer aus einem Kriegsgebiet flüchtet, denkt nur in den wenigsten Fällen an die Versicherungsunterlagen für sein Auto. Für die ukrainischen Autos, die auf deutschen Straßen unterwegs sind, übernehmen die deutschen Kfz-Haftpflichtversicherer wegen der humanitären Ausnahmesituation im Rahmen einer freiwilligen Initiative Schäden, die von Personenkraftwagen mit ukrainischer Zulassung in Deutschland verursacht werden. Die Initiative endet jedoch zum 1. Juni 2022. Danach müssen ukrainische Fahrzeughalter eine eigene Kfz-Haftpflichtversicherung nachweisen.

Grüne Karte oder Grenzversicherung

Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Nachweis eines Kfz-Haftpflichtversicherungsschutzes kann über eine Grüne Versicherungskarte nachgewiesen werden, die vom ukrainischen Versicherungsgeber ausgestellt werden kann. Die Grüne Karte des ukrainischen Versicherers können ukrainische Fahrzeughalter momentan auch aus Deutschland digital erhalten. Die Grüne Karte garantiert den Kfz-Haftpflichtversicherungsschutz für die auf der Grünen Karte freigezeichneten Länder.

Für diejenigen, die keine Grüne Versicherungskarte von ihrer Versicherung erhalten können, gibt es die sogenannte Grenzversicherung. Die kann an der EU-Außengrenze kostenpflichtig erworben werden und gewährt dann Kfz-Haftpflichtversicherungsschutz in der gesamten Europäischen Union und in den in der Grenzversicherung ggf. aufgeführten weiteren Ländern. Die Grenzversicherung kann aber auch in Deutschland abgeschlossen werden. Sie gilt in der Regel maximal ein Jahr.

Nach einem Jahr – Fahrzeuge brauchen deutsche Zulassung

Wer in Deutschland mit einem Fahrzeug unterwegs ist, benötigt eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Das Fahren ohne gültige Versicherung ist in Deutschland nicht erlaubt. Fährt man ohne Kfz-Haftpflichtversicherung in Deutschland auf öffentlichen Straßen, begeht man eine Straftat. Darüber hinaus wird man persönlich für die Schäden in Regress genommen, die man mit seinem Fahrzeug bei Dritten verursacht. Auch kann das unversicherte Fahrzeug durch die Behörden sichergestellt werden.

Darüber hinaus gilt, dass Fahrzeuge, die nicht in Deutschland zugelassen sind, aber im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden, nach spätestens einem Jahr in Deutschland zulassen werden müssen. Der Zeitraum eines Jahres berechnet sich ab dem Tag der Einreise nach Deutschland. Ohne eine deutsche Zulassung ist das Fahren in Deutschland nach Ablauf der Jahresfrist nicht erlaubt. Führt man ein Fahrzeug in Deutschland, das nicht hier zugelassen ist, obwohl es hier zugelassen sein müsste, begeht man eine Ordnungswidrigkeit. Dafür erhält man ein Bußgeld.

Verkehrsopferhilfe entschädigt Unfallgegner

Wer in Deutschland von einem unversicherten ukrainischen Auto geschädigt wird, hat dadurch keinen Nachteil. Für die Entschädigung ist die Verkehrsopferhilfe zuständig, eine Einrichtung der deutschen Kfz-Haftpflichtversicherer.

Die Verkehrsopferhilfe entschädigt mögliche Opfer mit bis zu 7,5 Millionen Euro für Personenschäden und bis 1,22 Millionen Euro für Sachschäden. Grundlage hierfür ist das Pflichtversicherungsgesetz. Mit der Regulierung wird ein Kfz-Versicherer beauftragt, der Mitglied der Verkehrsopferhilfe ist. Die Abwicklung über die Verkehrsopferhilfe kann sich allerdings sehr lange hinziehen.

Geringes Unfallaufkommen

Die Wahrscheinlichkeit, mit einem ukrainischen Fahrzeug in einen Unfall verwickelt zu werden, ist allerdings eher gering. Wie die Verkehrsopferhilfe gegenüber dem MDR bestätigt, wurden seit dem 1. Juni 2022 lediglich 262 entsprechende Unfälle gemeldet. Zum Vergleich: Allein im Januar 2023 hat die Polizei auf deutschen Straßen über 190.000 Unfälle aufgenommen.

Fazit

Für ukrainische Kriegsflüchtlinge, die mit ihrem eigenen Auto nach Deutschland gekommen sind, endet Ende Mai 2023 die freiwillige Deckung durch deutsche Haftpflichtversicherer. Ab dann müssen ukrainische Autohalter selbst eine Versicherung nachweisen und gegebenenfalls ihrem Auto eine deutsche Zulassung verpassen.