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Verkehr
Führerschein

Vorschläge der Politik: Mit dieser Reform bleibt der Führerschein teuer

Vorschläge zur Führerscheinreform
Mit dieser Reform bleibt der Führerschein teuer

Der erste Referentenentwurf zur Reform der Führerscheinausbildung skizziert tiefgreifende Änderungen. Aber ausgerechnet die Maßnahme mit dem größten Sparpotenzial kommt erstmal nicht, obwohl es zahlreiche Beispiele in anderen Ländern gibt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.05.2026
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Führerschein
Foto: KI generiert

Man kann dem Bundesverkehrsministerium nicht vorwerfen, dass es nichts verändern will. Bei der Fahrausbildung schlägt der Referentenentwurf umfangreiche Reformen vor. Sie sollen die Ausbildung günstiger und digitaler machen, ohne die Sicherheit zu senken. Kernpunkte: Ein flexibel bis vollständig online möglicher Theorieunterricht, ein verschlankter Fragenkatalog, weniger starre Vorgaben bei Sonderfahrten bzw. eine drastische Reduktion und den verstärkten Einsatz von Simulatoren. Zudem sollen die praktischen Prüfungen kürzer werden. Flankierend sind Änderungen bei Prüfern, Kontrollen, Digitalisierung der Verwaltung und mehr Transparenz bei Preisen sowie Erfolgsquoten geplant.

Viele gute Ideen – im Detail

Klingt umfassend. Und das Beste kommt zum ...