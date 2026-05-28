Wegen Brenner-Demo am 30.5.: Rotes Kreuz rettet per Zug

Das Österreichische Rote Kreuz bereitet für diesen Zeitraum erstmals einen medizinischen Notfalltransport per Zug vor. Hintergrund ist die Sorge, dass Straßenverbindungen während der Demonstration zeitweise blockiert sein könnten und Rettungsfahrzeuge dadurch nur eingeschränkt vorankommen.

Wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf eine Aussendung des Roten Kreuzes berichtete, soll das System insbesondere dann greifen, wenn gleichzeitig auch ein Rettungshubschrauber wegen Schlechtwetters oder Flugbeschränkungen nicht eingesetzt werden kann. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurde das Projekt gemeinsam mit den ÖBB speziell für das Wipptal entwickelt.

Patienten per S-Bahn nach Innsbruck Vorgesehen ist laut APA, dass Rettungs- und Notarztteams mitsamt Patienten und Fahrtrage an den Bahnhöfen Matrei oder Steinach in eine S-Bahn einsteigen können. Während der rund 20-minütigen Fahrt bis Innsbruck soll eine intensivmedizinische Betreuung möglich bleiben. Anschließend erfolgt eine Übergabe an die Klinik in Innsbruck.

Das Rote Kreuz bezeichnete das Projekt als "Medizinischen Notfalltransport auf der Schiene". Eine Ausweitung auf andere Regionen sei derzeit nicht geplant. Parallel dazu stockt das Rote Kreuz die Rettungskapazitäten im Wipptal am Tag der Demonstration deutlich auf. Statt drei sollen sechs Rettungsfahrzeuge im Einsatz sein. Zusätzlich werden lokale Hilfsnetzwerke, die Sondereinsatzgruppe sowie die Motorradstaffel des Roten Kreuzes Innsbruck-Land aktiviert. Für Einsatzfahrzeuge soll trotz der Straßensperren auf der A13 ein eigener Fahrkorridor bestehen bleiben.

Die Vollsperrung rund um die Brenner-Demonstration Die Demonstration führt am 30.5.2026 zu einer Totalsperre des Brennerkorridors zwischen 11 und 19 Uhr. Betroffen sind die Brennerautobahn A13, die Brennerstraße B182 sowie die Landesstraße L38 bei Matrei am Brenner. Auslöser der Kundgebung ist die hohe Verkehrs- und Transitbelastung im Wipptal.

Anm. d. Red.: Das Artikelbild ist ein montiertes Schmuckfoto.