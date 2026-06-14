180 km/h statt 132: Mercedes korrigiert Fehler beim VLE

Der neue Mercedes VLE 300 markiert den Einstieg der Marke in das Segment vollelektrischer Großraumlimousinen. Angetrieben wird das Fahrzeug von einer permanenterregten Synchronmaschine mit einer Leistung von 203 kW (276 PS). Diese Antriebseinheit stammt vom Zulieferer ZF und erreicht laut Hersteller einen beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 93 Prozent. Mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 713 Kilometern gehört der VLE zu den ausdauerndsten Modellen seiner Klasse.

Besonders hervorzuheben ist die Verwendung der neuen VAN.EA-Plattform, die speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Im Gegensatz zu anderen Plattformen wie MMA oder MB.EA kommt sie ohne Zwei-Gang-Getriebe aus. Dennoch erreicht der VLE eine elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.

Die Bedeutung der Höchstgeschwindigkeit Die Verwirrung um die Höchstgeschwindigkeit des VLE zeigt, wie wichtig solche Angaben für die Kaufentscheidung sein können. Gerade in Deutschland, wo Autobahnen oft ohne generelles Tempolimit genutzt werden können, spielt die maximale Geschwindigkeit eine zentrale Rolle. Der ursprüngliche Wert von 132 km/h hätte wohl viele potenzielle Käufer abgeschreckt, da er nicht mit den Erwartungen an ein Premium-Fahrzeug dieser Klasse übereinstimmt.

Mercedes-Benz hat den Fehler schnell korrigiert und betont, dass alle aktuell verfügbaren Varianten des VLE serienmäßig eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h erreichen. Dieser Wert wird durch eine effiziente Batterienutzung und eine optimierte Aerodynamik ermöglicht.

Variantenvielfalt und Führerscheinregelungen Der Mercedes VLE wird in mehreren Varianten angeboten, die sich nicht nur in ihrer Ausstattung, sondern auch im zulässigen Gesamtgewicht unterscheiden. Einige Modelle überschreiten die Grenze von 3,5 Tonnen und erfordern daher eine Erweiterung des Führerscheins auf Klasse C1. Dies könnte insbesondere Privatkunden vor Herausforderungen stellen.

Für gewerbliche Nutzer hingegen dürfte dies weniger problematisch sein. Mercedes weist zudem darauf hin, dass in einigen Ländern aufgrund des höheren Fahrzeuggewichts besondere Geschwindigkeitsregelungen oder Mautvorschriften gelten könnten. Diese Aspekte sollten bei der Kaufentscheidung berücksichtigt werden.

Marktstart und zukünftige Entwicklungen Seit dem 15. April 2026 ist der Mercedes VLE bestellbar. Der Einstiegspreis liegt aktuell bei 82.231 Euro. Ab Herbst soll eine günstigere Basisvariante des VLE 300 für rund 70.464 Euro folgen. Für das Jahr 2027 plant Mercedes zudem die Markteinführung VLE 250 mit einem kleineren LFP-Akku (80 kWh) und einem Einstiegspreis ab etwa 64.804 Euro.

Darüber hinaus wird das Angebot durch Allradvarianten wie den VLE 400 4Matic erweitert, bei denen ein zusätzlicher Elektromotor an der Hinterachse zum Einsatz kommt. Diese Modelle sollen durch bedarfsgerechte Zuschaltung des zweiten Motors sowohl Effizienz als auch Traktion verbessern.