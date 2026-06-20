781 km Reichweite: BMW iX3 siegt beim El Prix 2026

Der BMW iX3 basiert auf der neuen Elektroplattform von BMW und ist mit einem leistungsstarken Elektromotor ausgestattet, der in Steyr entwickelt wurde. Die Batterie des Fahrzeugs bietet eine Kapazität von über 80 kWh, was maßgeblich zu seiner beeindruckenden Reichweite beiträgt. Im Test erreichte der iX3 eine Distanz von 781 Kilometern – das sind 1,5 Prozent mehr als die offizielle WLTP-Angabe von 770 Kilometern. Möglich wird dies durch eine optimierte Aerodynamik und ein effizientes Batteriemanagementsystem.

Besonders hervorzuheben ist die Effizienz des Antriebsstrangs. Durch den Einsatz moderner Halbleitertechnologie und einer präzisen Steuerung konnte BMW den Energieverbrauch weiter senken. Dies zeigt sich vor allem bei moderaten Geschwindigkeiten, wie sie in Norwegen üblich sind. Laut Expertenmeinung bietet der iX3 damit nicht nur eine hohe Reichweite, sondern auch eine verlässliche Performance im Alltag.

Vergleich mit Wettbewerbern Im direkten Vergleich mit anderen Teilnehmern des El Prix zeigt sich die Stärke des BMW iX3 besonders deutlich. Der Lucid Gravity, ein amerikanischer Luxus-SUV, erreichte zwar ebenfalls beachtliche 720 Kilometer, blieb jedoch 3,7 Prozent unter seiner WLTP-Angabe. Noch beeindruckender war das Ergebnis des chinesischen Vans Xpeng X9: Mit einer Reichweite von 646 Kilometern übertraf er seine WLTP-Angabe um ganze 11,4 Prozent – ein Rekordwert im Test.

Trotz dieser prozentualen Überlegenheit bleibt der BMW iX3 das Fahrzeug mit der größten absoluten Reichweite im Testfeld. Dies unterstreicht seine Position als Langstreckenfahrzeug für anspruchsvolle Kunden. Im Gegensatz dazu enttäuschte der MG IM6 mit einer negativen Abweichung von knapp zwölf Prozent – ein Hinweis darauf, dass nicht alle Hersteller ihre WLTP-Versprechen halten können.

Bedeutung für deutsche Käufer Für deutsche Kunden hat das Ergebnis des El Prix besondere Relevanz. Der BMW iX3 zeigt eindrucksvoll, dass Premium-Elektrofahrzeuge aus Deutschland weiterhin technologisch führend sein können – auch in einem Marktumfeld, das zunehmend von chinesischen Herstellern geprägt wird. Die Kombination aus hoher Reichweite und bewährter Qualität macht den iX3 zu einer attraktiven Wahl für Langstreckenfahrer.

Zudem profitiert der deutsche Markt von einer gut ausgebauten Ladeinfrastruktur und staatlichen Förderprogrammen für Elektrofahrzeuge. Diese Faktoren könnten dazu beitragen, dass Modelle wie der BMW iX3 ihre Marktanteile weiter ausbauen.

Marktstart und Preisgestaltung Der BMW iX3 ist bereits in mehreren Ländern erhältlich und wird ab einem Einstiegspreis von rund 60.000 Euro angeboten. Damit liegt er preislich im oberen Segment, bietet jedoch eine Ausstattung und Leistung, die diesen Preis rechtfertigen. Kunden können zwischen verschiedenen Ausstattungsvarianten wählen, darunter Optionen wie adaptive Fahrwerke und fortschrittliche Assistenzsysteme.

Im Vergleich zu günstigeren Modellen wie dem Dongfeng Vigo oder dem Kia EV2 mag der Preis hoch erscheinen. Doch für Käufer, die Wert auf Qualität und Langstreckentauglichkeit legen, bleibt der BMW iX3 eine erstklassige Wahl.