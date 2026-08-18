Ab 399 Euro: Range Rover Evoque Leasing mit 204-PS-Diesel und Allrad

Leasingmarkt.de listet den Land Rover Range Rover Evoque Hoxton Edition D200 Ingenium aktuell für 399,00 Euro brutto pro Monat. Die Eckdaten: 24 Monate Laufzeit, 10.000 km pro Jahr bei 0 Euro Anzahlung. Eine Verlängerung der Laufzeit auf 36 oder 48 Monate, steigert die Rate um jeweils 20 Euro. Selbstverständlich kann das Angebot auch mit einer höheren Kilometerleistung bis 25.000 km/Jahr verknüpft werden. In jedem Fall kommen noch separat ausgewiesene einmalige Nebenkosten hinzu. Die sollten bei der Bewertung zwingend mit in die Rechnung.

Die Leasing-Konditionen im Überblick: Monatliche Leasingrate (brutto): 399,00 €

399,00 € Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

10.000 km Anzahlung: 0,00 €

0,00 € Überführungskosten: 1.490,00 €

1.490,00 € Zulassungskosten: 190,00 €

190,00 € Einmalige Nebenkosten gesamt: 1.680,00 € Die Gesamtkosten für die Nutzung des Fahrzeugs über zwei Jahre berechnen sich aus der Summe aller Raten und der einmaligen Nebenkosten. Dies ergibt: (24 x 399,00 €) + 1.680,00 € = 11.256,00 Euro. Legt man die Nebenkosten auf die Laufzeit um, resultiert daraus eine effektive monatliche Rate von 469,00 Euro.

Im Angebot ist ein Leasingfaktor von 0,58 angegeben (Bruttolistenpreis: 69.124 €). Das ist für ein Premium-SUV mit dieser Listenpreis-Klasse und ohne Anzahlung ein sportlicher Wert – allerdings relativiert sich der "Deal-Eindruck" etwas, sobald man Überführung und Zulassung auf die Monatsrate umlegt.

Fahrzeug & Ausstattung Unter der Haube arbeitet der D200 Ingenium als Diesel-Mildhybrid mit 204 PS (150 kW), kombiniert mit Automatik und Allradantrieb. Das passt zum Charakter des Evoque: komfortorientiert, souverän auf der Autobahn und mit Traktion für schlechtes Wetter oder leichte Offroad-Passagen – ohne gleich in klassische Geländewagen-Dimensionen zu rutschen. Die Ausstattungslinie Hoxton Edition ist bereits ab Werk sehr umfangreich konfiguriert. Zur Ausstattung gehören unter anderem:

Komfort & Interieur: Lederausstattung, elektrisch verstellbare Vordersitze mit Sitzheizung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Lederlenkrad und ein schlüsselloses Zugangssystem.

Lederausstattung, elektrisch verstellbare Vordersitze mit Sitzheizung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Lederlenkrad und ein schlüsselloses Zugangssystem. Infotainment & Technik: Navigation, Touchscreen, Apple CarPlay & Android Auto, Head-up-Display, volldigitales Kombiinstrument, induktives Smartphone-Laden

Navigation, Touchscreen, Apple CarPlay & Android Auto, Head-up-Display, volldigitales Kombiinstrument, induktives Smartphone-Laden Sicherheit & Assistenz: 360-Grad-Kamera, Spurhalte- & Spurwechselassistent, Totwinkelassistent, LED-Scheinwerfer Ein Panoramadach ist laut Angebot gegen Mehrkosten von 10 Euro monatlich verfügbar. Standardmäßig kommen die Fahrzeuge in Santorini Black Metallic, als Alternativfarbe ist Carpathian Grey wählbar.

Als Verfügbarkeit wird Oktober 2026 angegeben.