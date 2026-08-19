Supermarkt schließt E-Autos aus: Deshalb dürfen E-Autos hier nicht mehr parken

Die französische Supermarktkette untersagt in 18 Märkten, vor allem im Raum Brüssel, die Zufahrt zu bestimmten Parkflächen auf den Dächern ihrer Filialen. Als Gründe nennt Carrefour das höhere Gewicht vieler E-Autos und Probleme bei einem möglichen Feuerwehreinsatz.

Carrefour verweist vor allem auf die Tragfähigkeit der Gebäude. "Die Strukturen der Gebäude sind nicht unbedingt für die zusätzliche Belastung ausgelegt, die diese neuen Fahrzeuge mit sich bringen", erklärte Carrefour-Sprecher Damien Bytebier gegenüber RTL Info. Einige der betroffenen Gebäude stammen aus den 1980er-Jahren und wurden für einen damals deutlich leichteren Fahrzeugbestand ausgelegt.

Elektroautos sind wegen ihrer Batterien häufig schwerer als vergleichbare Verbrenner. BFM nennt einen Unterschied von etwa 250 bis 500 Kilogramm. Carrefour setzt allerdings keine Gewichtsgrenze fest. Entscheidend ist allein der Antrieb. Dadurch darf ein schwerer Verbrenner weiterhin auf das Parkdeck fahren, während ein wesentlich leichteres Elektroauto abgewiesen wird.

Carrefour nennt zusätzlich die Bedingungen bei einem Fahrzeugbrand. Auf einem Dachparkplatz sei es für die Feuerwehr schwieriger einzugreifen als auf einer ebenerdigen Fläche, erklärte Bytebier.

Wer ist Carrefour?Carrefour ist ein französischer Handelskonzern und eine der großen Supermarktketten Europas. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und betreibt heute unter verschiedenen Formaten Supermärkte, große Hypermärkte und kleinere Lebensmittelgeschäfte in zahlreichen Ländern. Der Konzern hat seinen Hauptsitz bei Paris und ist besonders stark in Frankreich, Belgien, Spanien und weiteren europäischen Märkten vertreten.

Dabei geht es insbesondere um einen möglichen Batteriebrand. Gerät eine Lithium-Ionen-Batterie in Brand, kann die Kühlung aufwendig sein und längere Zeit dauern. Carrefour begründet die Einschränkung deshalb nicht mit einer höheren Brandhäufigkeit von Elektroautos, sondern mit den schwierigeren Bedingungen für die Einsatzkräfte auf den betroffenen Dächern.