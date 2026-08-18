Ken Okuyama Design Kode89: V12-Sauger fordert Handschaltung

Ken Okuyama hat auf der Monterey Car Week 2026 mit dem Kode89 sein neues Supersportwagen-Topmodell präsentiert. Kode gehört zu den klassischen Modellbezeichnungen aus dem Hause Okuyama, die 89 steht als Bezug auf das Jahr 1989, als Supersportwagen noch von einer modernen, minimalistischen Ästhetik geprägt wurden.

Eigenes Chassis mit 80er-Look Während bisherige Okuyama-Entwürfe eigentlich immer auf Fremdfabrikaten aufbauten, setzt der neue Mittelmotor-Sportler auf ein selbst entwickeltes Aluminium-Spaceframe-Chassis, das mit einem frei saugenden V12-Motor und einem manuellen Schaltgetriebe kombiniert wird. Das Design, das stark an den Ferrari Enzo erinnert, ist extrem kantig ausgeführt, es dominieren große Flächen. Flache vordere Kotflügel schließen sich an horizontal angeordnete Scheinwerfer an, die tief zu beiden Seiten eines Frontspoilers sitzen.

Sicken, die sich über die hinteren Schulterpartien ziehen, laufen in einen feststehenden Heckflügel aus; dreieckige Rückleuchten sind in die Ecken integriert. Die komplette Karoserie wird aus Carbon gefertigt. Das ebenfalls aus Carbon geformte Dach ist abnehmbar und macht den Zweisitzer so zum Roadster. In den Radhäusern stecken 20-Zoll-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 235/30 und 295/30. Die Enzo-Anleihen sind naheliegend, war Okuyama während seiner Zeit als Designer bei Pininfarina doch für die Linien des italienischen Sportwagens verantwortlich.

V12-Motoren in verschiedenen Leistungsstufen Konkrete Daten zum Antrieb des 4,61 Meter langen, zwei Meter breiten und 1,14 Meter hohen Sportwagen bleiben bislang offen. Ausgelegt ist das Kode89-Chassis für frei saugende V12-Motoren von 5,4 bis 5,9 Liter Hubraum. Die Leistung soll dabei von 540 bis 790 PS reichen, wobei die Top-Variante von einem renommierten japanischen Tuner aufgebaut wird. Zudem ist eine Bi-Fuel-Variante eingeplant, die neben Benzin auch Wasserstoff verfeuern kann. Woher der Zwölfzylindermotoren stammen, ist nicht bekannt. Die Gangwechsel obliegen einem manuellen Sechsgang-Getriebe. Angetrieben werden nur die Hinterräder. Fahrleistungsdaten gibt es noch nicht. Bei einem Gewicht von nur 1.300 Kilogramm dürften die aber durchaus dynamisch ausfallen.

Ken Okuyama Design Das Dach des Zweisitzers lässt sich herausnehmen.

Limitierte Auflage Gebaut werden sollen vom Kode89 nur acht Exemplare, wobei die erste Jahresproduktion (zwei Fahrzeuge) bereits ausverkauft sein soll. Jedes Fahrzeug wird individuell nach Kundenwunsch konfiguriert. Preise wurden nicht genannt.