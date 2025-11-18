Abarth 600e Competizione: Der Skorpion sticht noch schärfer, aber günstiger

Abarth hat zum Modelljahr 2026 das Angebot des Abarth 600e überarbeitet. Das zum Marktstart aufgelegte Sondermodell Scorpionissima entfällt. An seine Stelle rückt die neue, extrem sportlich ausgelegte Version Competizione.

Grelle Optik, sportliche Details Zur Grundausstattung des neuen Top-Modells, das den 207 kW (280 PS) starken Antrieb des Scorpionissima übernimmt, zählen unter anderem ein selbstsperrendes Differenzial, eine verstärkte Sportbremsanlage mit Monoblock-Bremssätteln und Racing-Sitze von Sabelt. Hinzu kommt eine optionale Zweifarbenlackierung, die die kräftigen Karosseriefarben Shock Orange, Acid Green und Antidote White mit einem schwarzen Dach sowie einem spezifischen Grafik-Kit mit Abarth-Schriftzügen kombiniert.

Unverändert weiter im Angebot bleibt das Basismodell Abarth 600e Turismo. Mit einer Leistung von 175 kW (240 PS) benötigt er für den 0-auf-100-Sprint nur 6,2 Sekunden. Der Competizione schafft den Sprint in 5,9 Sekunden. Für beide Varianten ist die Höchstgeschwindigkeit elektronisch auf 200 km/h begrenzt.

Marktstart und Preise Das Modelljahr 2026 von Abarth 600e Turismo und Abarth 600e Competizione ist ab sofort bestellbar. Die Preise für den Abarth 600e Turismo starten ab 41.990 Euro und damit 3.000 Euro unter dem bisherigen Preis. Der Abarth 600e Competizione ist ab 45.990 Euro zu haben. Auch hier liegt der Preis um 3.000 Euro unter dem bisherigen Sondermodell Scorpionissima.