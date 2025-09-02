Audi Concept Car für die IAA 2025 geleakt: Dieser TT-Nachfolger hat einen Hauch von Jaguar

Er heißt Massimo Frascella. Aus seiner Feder stammt der Entwurf, mit dem Audi am Abend des 2. September zeigen will, wie man sich künftig das Design der Marke mit den vier Ringen vorstellt. Hier erklärt Audi die historischen Bezüge aus den 1930er- und 1990er-Jahren: die Auto-Union-Rennwagen Typ C und D, den Avus quattro und den ersten TT von 1998.

Das aktuelle Concept Car dürfte einen Nachfolger des kompakten Sportwagens vorwegnehmen – vor allem im übertragenen Sinne: Der "Bild" sagte Audi-Chef Gernot Döllner bereits im Juli, bezogen auf das Showcar: "Ich habe das Bauchgefühl, dass wir vor einem … TT-Moment stehen". Er bezeichnete das Fahrzeug als "Identitätsstifter" und erklärte, dass die daraus resultierende Audi-Modell-Neuheit ein vollelektrischer Sportwagen werden soll. Zur Einordnung meinte Döllner: "Kein TT, kein R8, sondern etwas dazwischen." Der Produktionsstart sei in zwei Jahren geplant. Die beiden Dachsegmente legen nahe, dass der neue Elektro-Sportwagen die geschlossenen und offenen Varianten von TT und R8 als Klapp-Cabrio vereinen soll.

Designer mit JLR-Vergangenheit bestimmt Audi-Zukunft Jenseits dessen soll der Entwurf aber auch die Richtung des künftigen Audi-Marken-Designs vorgeben. Deren Motto: "Strive for Clarity" (Streben nach Klarheit). Ihre Umsetzung vertraut Döllner Massimo Frascella an, mit dem er den bereits Anfang 2024 seines Amtes enthobenen, langjährigen Chefdesigner Marc Lichte ablöste.

Massimo Frascella ist seit Juni 2024 Chef-Designer von Audi. Zuvor war der Italiener gut 12 Jahre bei den britischen Traditionsmarken Jaguar und Land Rover (JLR), nur die letzten knapp drei Jahre war er als JLR Design Director zumindest auch für Jaguar zuständig, zuvor war er Design Director nur für die SUV-Marke. So ist es auf seinem LinkedIn-Profil nachzulesen.

Ähnlichkeit mit Jaguars Type 00? Bei Audi ist Frascella Chief Creative Officer und präsentiert mit dem aktuellen Showcar einen Entwurf, der klar die Wurzeln der oben genannten Markenikonen, vor allem die des TT, erkennen lässt. Er zeigt aber auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Jaguar Type 00. Der wiederum sollte Ende 2024 klarmachen, wie künftige Jaguar-Modelle aussehen werden – Frascella war da schon fast einem Jahr nicht mehr bei den Briten. Angesichts der langen Vorlaufzeiten dürfte er aber die ersten Entwürfe zum Type 00 zumindest gekannt haben.

Der bewusst polarisierend gestaltete Elektro-GT löste prompt enorme Kontroversen aus – mutmaßlich auch, weil die flankierende Marketingkampagne bewusst schrill gehalten war und weil Jaguar kurz zuvor klargemacht hatte, dass man keine Verbrenner mehr bauen wird.