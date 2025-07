Nächster Audi TT: Elektro-Sportwagen soll 2027 kommen

Nach rund 25 Jahren Produktion und drei Generationen ist der letzte Audi TT schon im November 2023 im ungarischen Audi-Werk Györ vom Band gerollt. Insgesamt wurden 662.762 Einheiten gebaut. Der kleine Sportwagen wurde mit seinem Bauhaus-Design zur Ikone. Zusammen mit dem fast gleichzeitigen Aus für den R8 hat Audi sein Portfolio aktuell von allen Sportwagen bereinigt. Audi-Chef Gernot Döllner will aber in dieses Segment zurückkehren.

Elektrischer Zweisitzer aus Heilbronn

Aktuell sei definitiv nicht der richtige Zeitpunkt dafür, erklärte Döllner im Rahmen der Bilanzvorstellung für 2024 gegenüber britischen Medien. Audi stecke in der Krise und müsse sich erst wieder in den Kernsegmenten robust aufstellen. Doch offenbar glaubt das Management in Ingolstadt, die derzeitige Schwächephase innerhalb der nächsten zwei Jahre überwinden zu können. Wie die "Heilbronner Stimme" und der SWR berichten, sei nun eine Entscheidung gefallen, ab 2027 wieder einen Audi-Sportwagen zu bauen.