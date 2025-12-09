AUDI E7X Elektro-SUV: Ohne Ringe, aber mit viel Premium für China

Erst vor wenigen Wochen hatten die Ingolstädter auf der Auto Guangzhou 2025 das AUDI E SUV Concept präsentiert. Jetzt folgt mit dem E7X das entsprechende Serienauto. Der vollelektrische Premium-SUV ist das zweite Modell unter dem China-Exklusiv-Label. Bislang enthüllt Audi allerdings nur das finale Design des SUV. Informationen zur Technik werden erst zur offiziellen Weltpremiere im April 2026 auf der Automobilmesse Auto China in Peking nachgeschoben.

Mächtige Erscheinung Formal entspricht der AUDI E7X weitestgehend der Studie. Für einen prestigeträchtigen Auftritt sorgen eine Länge von 5,05 Meter, eine Breite von 2,00 Meter und eine Höhe von 1,71 Meter. Der Radstand von 3.060 Millimetern verspricht einen großzügigen Innenraum. Das Design setzt auf eine monolithische Grundform mit reduzierten Flächen. Kraftvoll modellierte Radhäuser und kurze Überhänge sollen die dynamischen Züge des E7X unterstreichen. Dazu gibt es charakteristische Lichtgrafiken an Front und Heck. An der aufrechten Front setzen vertikal angeordnete digitale Matrix-LED-Scheinwerfer im umlaufenden schwarzen Rahmen Akzente.

Zwei Antriebsvarianten Auf der Technikseite werden für den AUDI E7X zwei Leistungsvarianten mit einer Systemleistung von 300 kW (408 PS) und 500 kW (680 PS) sowie mit Hinterrad- und Allradantrieb angekündigt. Mehr Details gibt es noch nicht. Als Orientierung dürften aber die Werte gelten, die Audi für das Concept-Car genannt hatte. Der Sprint auf 100 km/h soll laut Hersteller in rund fünf Sekunden gelingen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 230 km/h.

Eine Batterie mit 109 kWh ermöglicht über 700 Kilometer Reichweite nach dem chinesischen CLTC-Zyklus. Dank 800-Volt-Technik lässt sich Strom für 320 Kilometer in zehn Minuten nachladen. Aus Unterlagen des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MMIT) gehen zudem noch ein Leergewicht von bis zu 2,7 Tonnen sowie eine Ausrüstung mit Lidar-Technologie hervor. Bei den Außenspiegeln können Kunden zwischen klassischen Spiegeln und Kamerasystemen wählen.

Auch Einblicke in den Innenraum verschiebt Audi auf den April 2026.

AUDI für China, Patentschutz in Europa Der E7X ist nach dem AUDI E5 Sportback das zweite Modell der Marke AUDI. Mit der Schwestermarke – ohne Vier-Ringe-Logo, dafür in Großbuchstaben geschrieben – beschreitet Audi seit November 2024 neue Wege auf dem wichtigen chinesischen Markt, um zusätzliche Kundensegmente anzusprechen. Die AUDI-Modelle entstehen gemeinsam mit dem chinesischen Partner SAIC auf der "Advanced Digitized Platform" für vernetzte Fahrzeuge.

Eigentlich sind die Modelle unter dem Label AUDI ausschließlich für China vorgesehen. Allerdings hat Audi sich beide Modellbezeichnungen – E5 Sportback und E7X – auch in Europa beim europäischen Patentamt schützen lassen. Ein entsprechender Markenschutz bedeutet aber nicht, dass er auch in Europa genutzt wird. Sprich: Bislang gibt es keine konkreten Anzeichen, dass eines der Modelle auch nach Europa kommt.