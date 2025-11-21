AUDI E SUV Concept: Der 2. China-only-SUV ohne Ringe

Der große vollelektrische SUV ist als seriennahe Studie ausgelegt und markiert den nächsten Schritt in Audis China-Offensive. Entwickelt wurde es gemeinsam mit Partner SAIC, die Serienversion soll 2026 erscheinen.

Das Konzeptfahrzeug steht auf der sogenannten Advanced Digitized Platform, die speziell für den chinesischen Markt entwickelt wurde. Zwei Elektromotoren mit zusammen 500 kW Leistung sorgen für Allradantrieb, der Sprint auf 100 km/h gelingt laut Hersteller in rund fünf Sekunden. Eine Batterie mit 109 kWh ermöglicht über 700 Kilometer Reichweite nach dem chinesischen CLTC-Zyklus. Dank 800-Volt-Technik lässt sich Strom für 320 Kilometer in zehn Minuten nachladen.

Das Design des E SUV Concept folgt einer eigenständigen Formensprache: breite Proportionen, kurze Überhänge und vertikal angeordnete LED-Scheinwerfer prägen das Erscheinungsbild. Der SUV misst 5,06 Meter in der Länge, 2,04 Meter in der Breite und 1,79 Meter in der Höhe.

Mit einem Radstand von 3,06 Metern soll er hohen Innenraumkomfort bieten. Digitale Systeme und Assistenzfunktionen wurden gezielt auf chinesische Verkehrsbedingungen abgestimmt, wobei das AUDI 360 Driving Assist System Sensoren und Software für automatisierte Fahr- und Parkmanöver kombiniert.

Parallel zum SUV-Konzept stellt Audi in Guangzhou den A6L E-Tron vor. Die Limousine basiert auf der PPE-Plattform und wird bei der Audi FAW NEV Company in Changchun produziert. Der verlängerte Radstand und eine 107-kWh-Batterie ermöglichen hohen Komfort und bis zu 770 Kilometer Reichweite nach CLTC. Mit dem A6L E-Tron wird eine der erfolgreichsten Baureihen des Premiumsegments in China erstmals vollelektrisch fortgeführt.

AUDI als China-Marke ohne Ringe Die Marke AUDI, gegründet 2024, tritt bewusst ohne die bekannten vier Ringe auf. Sie ist Teil einer neuen Strategie von Audi und SAIC, die auf ein eigenes Markenbild, lokale Softwareentwicklung und ein China-spezifisches Modellangebot setzt. Technologisch bleibt die Verbindung zur Audi AG bestehen, doch Design und digitale Funktionen orientieren sich am Geschmack chinesischer Käufer.

E5 Sportback als erstes Serienmodell

Bereits im September 2025 kam der AUDI E5 Sportback als erstes Serienmodell der neuen Marke auf den Markt. Das Modell nutzt ebenfalls die Advanced Digitized Platform und deckt das Midsize-Segment ab. Je nach Ausführung erreicht der E5 Sportback Reichweiten von bis zu 773 Kilometern. Er dient als technisches Fundament und stilistische Referenz für die nun vorgestellte SUV-Studie.