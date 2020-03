Case enthüllt Projekt Zeus Bagger-Lader Case 580 EV mit Elektroantrieb

Baumaschinen sind laut und machen viel Dreck. Nicht so der neue Case 580 EV Bagger-Lader, der nach Herstellerangaben der erste seiner Art sein soll. Und was macht den 580 EV so einzigartig? Natürlich sein Elektroantrieb.

E-Power für den ganzen Tag

Wo sonst ein Diesel vor sich hinwerkelt, sitzt beim neuen Case Bagger-Lader ein Elektromotor, der unabhängig die Hydraulikpumpen für den Antrieb, die Lenkung und natürlich den Frontlader und den Baggerarm samt Löffel antreibt. Das Leistungsniveau soll auf Augenhöhe zum Diesel-Pendant liegen. Seine Energie bezieht der E-Antrieb aus einem 90 kWh großen und 590 Kilogramm schweren Lithium-Ionen-Akku. Der soll ausreichend Power liefern, damit der Case 580 EV einen gesamten Acht-Stunden-Arbeitstag durcharbeiten kann. Dabei bleibt der Case natürlich lokal völlig emissionsfrei und agiert motorisch deutlich leiser. Wichtige Kriterien, nicht nur für Baustellen in Umweltzonen oder eng bebauten Bereichen.

Nicht unwichtig für ein Nutzfahrzeug und dessen Betreiber sind auch die um angeblich 90 Prozent reduzierten Kosten für Wartung und Betrieb. Der 580 EV soll zwar deutlich teurer angeboten werden als seine Diesel-Brüder, über die Betriebszeit soll er dennoch günstiger zu betreiben sein. Auf den Markt soll er Anfang 2021 kommen.

Nachladen lässt sich der Case 580 EV an jeder herkömmlichen 220-Volt-Steckdose, alternativ auch an jeder Drei-Phasen-Drehstromdose. Beide Varianten sind in jedem Baustromverteiler üblicherweise anzutreffen. Als Ladezeit an 220 Volt nennt Case rund acht Stunden.

Für die Steuerung von Frontlader und Baggerarm setzt der allradgetriebene Case 580 EV auf eine neue Joystick-Anlage. Die neu entwickelten Michelin-Reifen sollen extrem robust sein und mit quasi jedem Terrain zurecht kommen. Neu an Bord ist auch ein Bluetooth-Radio.