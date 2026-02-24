VW Kombi und Caravelle: neue Shuttle-Modelle mit 6 bis 9 Sitzplätzen

VW hat für Kombi und Caravelle neue Innenraum-Varianten im Angebot. Die drei Shuttle-Modelle DIN, Flex und Comfort bieten sechs bis neun Sitzplätze, Volkswagen Nutzfahrzeuge hat sie zusammen mit dem Aufbauhersteller AMF-Bruns entwickelt. Die im norddeutschen Apen ansässige Firma ist nach eigenen Angaben Spezialist und europäischer Marktführer für rollstuhlgerechte Umbauten und bietet flexible Camperausbauten an.

Der aktuelle VW Transporter, Kombi und Caravelle stammt seit 2025 aus einer Kooperation mit Ford. Der Nachfolger des T6.1 nutzt als Basis den Transit Tourneo Custom und läuft mit diesem zusammen im Ford-Otosan-Werk Gölcüc bei Istanbul vom Band. Mit dem Modellwechsel wurden Transporter, Kombi und Caravelle deutlich größer: Die Karosserie ist 15 Zentimeter länger, 13 Zentimeter breiter und der Radstand legte um 10 Zentimeter zu.

Shuttle DIN für Fahrdienste Das neue Shuttle-Modell Kombi Shuttle DIN basiert auf dem Transporter. Diese Version mit normalem Radstand und acht Sitzen ist ab 45.515 Euro erhältlich. Mit Elektroantrieb kostet der Kombi Shuttle DIN mindestens 54.193 Euro. Serienmäßig sind zwei Einzelsitze vorn, drei Einzelsitze in der zweiten Reihe und eine Dreiersitzbank. Die Sitze in der zweiten Reihe können geklappt und gewickelt werden. Mit fester Trittstufe und Dachblinkern ist der robust eingerichtete Kombi DIN für Kinder-, Senioren und Wohnheim-Fahrdienste gedacht. Er ist auch mit längerem Radstand erhältlich. Eine Dreiersitzbank vorn kann ebenfalls bestellt werden. Gegen Aufpreis gibt es eine elektrisch ein- und ausfahrende Trittstufe.

Der Shuttle DIN ist auch auf Basis des Caravelle erhältlich und kostet dann mindestens 46.623 Euro als Verbrenner und 56.863 Euro mit Elektroantrieb.

Shuttle Flex auf Caravelle-Basis Die beiden weiteren neuen Shuttle-Versionen Flex und Comfort nutzen die Caravelle als Basis. Der Shuttle Flex kostet mindestens 53.454 Euro (Elektro: ab 63.694 Euro) und hat immer den langen Radstand. Der Flex-Shuttle hat einen Smartfloor-Aluminium-Systemboden mit sechs Schienen, auf dem fünf bis sieben Einzelsitze flexibel Platz und Halt finden. Die Einzelsitze haben auf der rechten Seite je eine Armlehne und die äußeren Sitze Isofix mit Top Tether für Kindersitze. Eine feste oder elektrische aus- und einfahrende Trittstufe kann ebenso bestellt werden wie Dachblinker. VW hat bei dieser Version an Handwerker und Sportvereine als Nutzer gedacht.

Shuttle Comfort mit Teppich oder Holzoptik Der Shuttle Comfort basiert ebenfalls auf der Caravelle mit langem Radstand. Diese Variante kostet mit Verbrenner ab 61.752 Euro und als E-Version ab 71.912 Euro. Hier ist auf dem Boden serienmäßig Teppichboden verlegt, optional ist auch das Holzdekor "Marina Oak" erhältlich. Die vier "Smartseats XL"-Einzelsitze im Fond haben Armelehnen und einstellbare Rückenlehnen. Sie sind drehbar, so dass sich vier Passagiere gegenüber sitzen können. Gegen Aufpreis ersetzt eine Dreiersitzbank mit Schublade die beiden hinteren Einzelsitze, womit der Shuttle Comfort zum Siebensitzer wird. Die Bank bietet außerdem die Möglichkeit einer Liegefläche. Eine elektrische Trittstufe ist gegen Aufpreis erhältlich. VW sieht den Comfort-Ausbau als VIP- oder Hotel-Shuttle.