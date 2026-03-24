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Tech & Zukunft

Billiarden-Dollar-Transport des CERN: Lkw transportiert erstmals Antimaterie

Lkw transportiert erstmals Antimaterie
Billiarden-Dollar-Transport des CERN

Am CERN gelingt erstmals der Transport von Antimaterie auf der Straße. Ein serienmäßiger Volvo FL bringt 91 unbezahlbare Teilchen in einer Hochtechnologie-Falle sicher ans Ziel.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.03.2026
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Volvo Fl transportiert erstmals Antimaterie im CERN
Foto: dpa / Picture Alliance

Am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf gelingt ein historischer Schritt. Wissenschaftler transportieren Antimaterie erstmals per Lkw über das Gelände. Der Versuch zeigt, dass sich die extrem empfindlichen Teilchen kontrolliert bewegen lassen – und nicht im Labor bleiben müssen.

Zum Einsatz kommt ein Volvo FL mit Dieselmotor – ein serienmäßiger Verteiler-Lkw ohne Umbauten. Genau das ist Teil des Konzepts: Die Forscher setzen bewusst auf maximale Einfachheit. Transportfalle drauf, sichern, losfahren – Plug-and-play.

91 Teilchen auf zehn Kilometern

Die Wissenschaftler schicken 91 Antimaterie-Partikel auf die Reise. Weil die erste Fahrt problemlos verläuft, hängen sie direkt eine zweite Runde an. Der Volvo FL legt damit insgesamt zehn Kilometer zurück. Nach dem Transport sind offenbar alle 91 Teilchen noch vorhanden. Die exakte Zählung läuft noch und dauert zwei bis drei Tage. Am Ergebnis zweifelt kaum jemand: Der Transport funktioniert.

Die Forscher kommentieren den Ablauf mit einem Augenzwinkern als "ziemlich langweilig" – weil schlicht nichts schiefgeht.

Die entscheidende Technik sitzt auf der Ladefläche

Die eigentliche Herausforderung steckt nicht im Fahrzeug, sondern in der Ladung. Die Antimaterie reist in einer sogenannten Penning-Falle – im Prinzip ein in einem Container sitzender, wenige Zentimeter großer, hochpräziser "Käfig" aus Elektroden, der die Teilchen mit elektrischen Feldern festhält, während ein supraleitender Magnet sie zusätzlich stabilisiert.

Das Ganze steckt in einem System aus Hochvakuum und extremer Kälte: Temperaturen von rund –268 bis –269 Grad Celsius verhindern, dass die Antiprotonen Energie aufnehmen und dadurch entweichen. Denn schon ein minimaler Kontakt mit Materie würde sie sofort vernichten. Die komplette Falle bringt rund 800 Kilogramm auf die Waage.

Volvo Fl transportiert erstmals Antimaterie im CERN
CERN

Volvo FL am Kernforschungszentrum CERN: Erstmals in der Geschichte transportiert der Mensch Antimaterie mit einem Lkw. 

Robust genug für reale Bedingungen

Während der Fahrt haben die Forscher permanent überwacht, ob die Teilchen stabil in der Falle bleiben. Kritisch wären vor allem Erschütterungen – etwa durch Schlaglöcher oder harte Bremsmanöver. Anscheinend hat der Transport unter realen Bedingungen auf der Straße funktioniert – in einem Serien-Lkw.

Volvo Fl transportiert erstmals Antimaterie im CERN
CERN

Die Antimaterie ist in dieser 800 Kilogramm wiegenden Box gefangen. Im Inneren herrschen Hochvakuum und Temperaturen um den absoluten Nullpunkt.

Warum dieser Transport so wichtig ist

Bislang lässt sich Antimaterie nur am CERN erzeugen und untersuchen. Das begrenzt die Forschung erheblich.

Mit einem funktionierenden Transportkonzept können Wissenschaftler die Teilchen künftig an andere Standorte bringen – etwa in neue Labore wie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Dort ermöglichen besser magnetisch abgeschirmte Umgebungen erheblich präzisere Messungen als direkt am Beschleuniger.

Das Labor in Düsseldorf soll 2029/2030 einsatzbereit sein. Ein weiteres Labor soll in Hannover entstehen – so können die Wissenschaftler künftig an mehreren Standorten gleichzeitig Antimaterie-Untersuchungen durchführen.

Volvo Fl transportiert erstmals Antimaterie im CERN
CERN

Ein Kran verlädt den "Transportable Ion Container for Trapped Antimatter Conveyance" (Transportierbarer Ionenbehälter für den Transport eingeschlossener Antimaterie) auf den serienmäßigen Lkw (Volvo FL).

Der vielleicht teuerste Transport der Welt

Antimaterie gilt als das mit Abstand teuerste "Material" überhaupt. Ein Gramm würde theoretisch mehrere Billiarden Dollar kosten. Ein Serien-Lkw hat damit die wertvollste Fracht der Welt bewegt – und das erstaunlich unspektakulär. Einer der beteiligten Wissenschaftler sagt gut aufgelegt: "Das ist der Start einer neuen Ära – mein Leben hat wieder einen Sinn."

Fazit

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