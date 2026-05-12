Gigantischer Truck: Tatra baut einen 16x16-Lkw mit acht Achsen

Mit diesem Truck wird man beim Reifenhändler zum Liebling des Monats. Mit acht Achsen, fünf davon gelenkt und alle angetrieben, hat Tatra ein ziemlich spektakuläres Gerät aufgebaut. Basierend auf dem Baustellen-Lkw Phoenix, der in Serie mit maximal vier angetriebenen Achsen vorfährt, ist die Sonderversion für Australien bestimmt. Er dient dort als Basis für einen Bronto-Skylift. Solche Hubarbeitsbühnen kommen unter anderem bei Arbeiten an Hochhäusern, Telekommunikationsanlagen oder Windkraftanlagen zum Einsatz. Die finnischen Hubarbeitsbühnen erreichen je nach Ausführung Arbeitshöhen von deutlich über 100 Metern. Entsprechend hoch fallen die Anforderungen an Stabilität und Tragfähigkeit des Trägerfahrzeugs aus.

Konstruiert für Riesen-Arbeitsbühne Die Tatra Phoenix-Baureihe entsteht in Kooperation mit dem niederländischen Nutzfahrzeughersteller DAF. Von dort stammen die Kabinen und die Motoren, während Tatra die ganz spezielle Fahrwerkstechnik beisteuert. Traditionell verwendet Tatra einen Zentralrohr-Rahmen und Pendel-Halbachsen mit Einzelradaufhängung. Das sorgt bei unbeladenen Fahrzeugen für eine ganz spezielle "X-Bein"-Optik, bringt aber Vorteile im Gelände-Einsatz mit hoher Verschränkung. Besonders im militärischen Bereich, bei Feuerwehrfahrzeugen sowie bei Anwendungen für Bergbau und Schwerindustrie ist Tatra deshalb beliebt.

Tatra selbst bezeichnet solche mehrachsigen Spezialfahrzeuge intern als "Centipedes", Tausendfüssler. Die Konstruktionen dienen als Plattform für Kräne, Bohranlagen oder Arbeitsbühnen und sind auf maximale Geländegängigkeit ausgelegt. Passend dazu hat Tatra auch einen 14x10 Sieben-Achser vorgestellt, der mit einer erweiterten Fernverkehrs-Kabine mit Einzelbett kombiniert ist (siehe Video oben).

Fünf gelenkte Achsen Beim Phoenix 16x16 setzt Tatra auf insgesamt acht Achsen, von denen sämtliche angetrieben werden. Fünf Achsen sind zudem lenkbar. Dadurch soll der lange Truck trotz seiner ungewöhnlichen Dimensionen vergleichsweise beweglich bleiben. Nach Angaben des Herstellers unterstützen vor allem die hinteren gelenkten Achsen das Rangieren und verkleinern den Wendekreis deutlich.

Für den Vortrieb sorgt ein 12,9 Liter großer Paccar-MX-13-Dieselmotor mit 530 PS. Die Kraftübertragung übernimmt ein ZF-Traxon-Getriebe mit zwölf Gängen. Tatra kombiniert den Antrieb mit extrabreiten Reifen, die den Bodendruck reduzieren sollen. Das Fahrzeug ist zudem als Rechtslenker ausgeführt, passend zum späteren Einsatzgebiet in Australien.