Irrer Tempoverstoß mit 40-Tonner: Lkw mit 137 km/h unterwegs – wie kann das sein?

Bei einer Verkehrskontrolle in Mecklenburg-Vorpommern zog die Polizeit einen niederländischen Lkw aus dem Verkehr. Wie sich herausstellte, war der 40-Tonner nicht nur maßlos überladen (um 34,4 Tonnen), sondern offenbar auch als Heavy-Duty-Rennwagen eingesetzt worden: 137 km/h Maximalgeschwindigkeit stellten die Beamten in einem Eintrag des Kontrollgeräts (früher: Fahrtenschreiber) fest. Das klingt zunächst nach einem Messfehler. Doch das Kontrollgerät ist geeicht und derart bizarre Geschwindigkeiten aus technischer Sicht nicht unmöglich.