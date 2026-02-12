Irrer Tempoverstoß mit 40-Tonner: Lkw mit 137 km/h unterwegs – wie kann das sein?

Bei einer Verkehrskontrolle in Mecklenburg-Vorpommern zog die Polizeit einen niederländischen Lkw aus dem Verkehr. Wie sich herausstellte, war der 40-Tonner nicht nur maßlos überladen (um 34,4 Tonnen), sondern offenbar auch als Heavy-Duty-Rennwagen eingesetzt worden: 137 km/h Maximalgeschwindigkeit stellten die Beamten in einem Eintrag des Kontrollgeräts (früher: Fahrtenschreiber) fest. Das klingt zunächst nach einem Messfehler. Doch das Kontrollgerät ist geeicht und derart bizarre Geschwindigkeiten aus technischer Sicht nicht unmöglich.
Worauf kommt es an?
Drei Faktoren bestimmen im Wesentlichen die mögliche Höchstgeschwindigkeit eines Fahrzeugs, ob Kleinwagen oder Schwerlast-Lkw: Die Motorleistung, die Endübersetzung und der Luftwiderstand....