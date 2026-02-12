AMS Kongress
Nutzfahrzeuge

Irrer Tempoverstoß mit 40-Tonner: Lkw mit 137 km/h unterwegs – wie kann das sein?

Irrer Tempoverstoß mit 40-Tonner
Lkw mit 137 km/h unterwegs – wie kann das sein?

Bei einer Verkehrskontrolle wurde bei einem Schwerlast-Lkw ein gefahrenes Maximaltempo von 137 km/h festgestellt. Wie ist das technisch möglich?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.02.2026
Als Favorit speichern
Lkw
Foto: Randy Faris via Getty Images

Bei einer Verkehrskontrolle in Mecklenburg-Vorpommern zog die Polizeit einen niederländischen Lkw aus dem Verkehr. Wie sich herausstellte, war der 40-Tonner nicht nur maßlos überladen (um 34,4 Tonnen), sondern offenbar auch als Heavy-Duty-Rennwagen eingesetzt worden: 137 km/h Maximalgeschwindigkeit stellten die Beamten in einem Eintrag des Kontrollgeräts (früher: Fahrtenschreiber) fest. Das klingt zunächst nach einem Messfehler. Doch das Kontrollgerät ist geeicht und derart bizarre Geschwindigkeiten aus technischer Sicht nicht unmöglich.

Worauf kommt es an?

Drei Faktoren bestimmen im Wesentlichen die mögliche Höchstgeschwindigkeit eines Fahrzeugs, ob Kleinwagen oder Schwerlast-Lkw: Die Motorleistung, die Endübersetzung und der Luftwiderstand....

