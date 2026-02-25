Roboter-Laster stopft Schlaglöcher in zwei Minuten: Ein Mann, eine Düse, kein Aussteigen

Wenn Wasser in Asphalt-Risse eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt, sprengt es den Straßenbelag auf. Besonders problematisch sind häufige Temperaturwechsel um den Gefrierpunkt. Städte reagieren teilweise erst, wenn Bürger Schäden melden – oder wenn Schlaglöcher Fahrzeuge beschädigen.

In Akron im US-Bundesstaat Ohio gehen die Behörden nun einen anderen Weg: Zwei neue Spezialfahrzeuge sollen die Reparatur beschleunigen und sicherer machen.

Reparatur per Joystick Das Fahrzeug stammt vom US-Hersteller Cimline und trägt die Bezeichnung P5. Kernstück ist ein beweglicher Ausleger mit Sprühdüse, die der Fahrer von seinem Platz aus per Joystick steuert.

Zunächst entfernt ein Hochdruck-Luftstrahl loses Material und Wasser aus dem Schlagloch. Danach trägt die Maschine eine Versiegelungsflüssigkeit auf, die die Haftung verbessert. Im dritten Schritt sprüht die Düse eine Mischung aus Asphaltmaterial und Bindemittel in das Loch. Zum Abschluss kommt eine Schicht Gesteins-Granulat auf die frisch reparierte Fläche, damit die Oberfläche nicht klebt. Das dauert weniger als zwei Minuten – und der Bediener muss das Fahrzeug nicht verlassen.

Arbeiten bei minus 15 Grad Das System ist für niedrige Temperaturen ausgelegt. Ein beheizter Drucktank mit 300 Gallonen Fassungsvermögen (rund 1.135 Liter) sorgt dafür, dass das Material auch bei 5 Grad Fahrenheit (etwa minus 15 Grad Celsius) verarbeitbar ist.

Der Tank fasst bis zu 10 US-Tonnen (Short Ton) Material (rund 9,1 Tonnen). Pro Minute soll die Maschine bis zu 450 Kubikfuß Material (etwa 12,7 Kubikmeter) fördern können. Damit wäre das Fahrzeug auch für großflächige Reparaturen einsatzbereit.

Produktivität und Sicherheit Während herkömmliche Reparaturen oft mehrere Mitarbeiter erfordern, arbeitet das System mit nur einer Person. Das spart Personal – vor allem aber reduziert es das Risiko, im fließenden Verkehr zu stehen. Gerade auf stark befahrenen Straßen ist das ein entscheidender Vorteil. Immer wieder haben Unis und Hersteller Ideen zu neuen Reparaturmaschinen oder echten Maschinen vorgestellt, die mit wenig Personal schnell Schlaglöcher flicken.

Cimline Der Fahrer steuert die Asphaltdüse bequem von seinem Platz hinterm Steuer aus.

So hat das britische Startup Robotiz3d im Jahr 2020 eine vollautonome Reparatur-Walze angekündigt und der Baumaschinen-Spezialist JCB repariert seit 2021 mit seinem Pothole Pro Schlaglöcher in acht Minuten. Deutsche Gemeinden arbeiten teilweise bereits seit mehr als fünf Jahren mit dem Blow-Patcher von Schäfer-Technic aus Fellbach bei Stuttgart – auch diese Maschine arbeitet mit einer Asphalt-Sprühdüse.

Cimline Der Umbau erfordert einen langen hinteren Überhang.

Technik und Preis Angetrieben wird das System von einem 75-PS-Motor (54 kW), der aktuelle Abgasvorgaben erfüllt. Das Fahrzeug basiert unter anderem auf einem Isuzu-Fahrgestell mit Allison-2500-Sechsgang-Automatikgetriebe. Die Vorderachse ist für eine Achslast in Höhe von 12.000 Pfund ausgelegt (rund 5,4 Tonnen), die Hinterachse für 21.000 Pfund (rund 9,5 Tonnen). Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 33.000 Pfund (etwa 15 Tonnen). Für so einen Schlagloch-Reparatur-Lkw verlangt Cimline 300.000 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 255.000 Euro).

Cimline Mit seiner weit ausfahrbaren Düse kann der Cimline P5 auch großflächige Schlaglöcher reparieren.

Nach Angaben der Stadt Akron halten die Reparaturen deutlich länger als klassische Übergangslösungen, die oft nur eine Saison überstehen. Gleichzeitig bleiben traditionelle Kolonnen weiterhin im Einsatz, um das hohe Aufkommen an Schäden zu bewältigen.