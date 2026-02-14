Bis zu 6.000 Euro Rabatt: So gibt's einen Smart zum Dacia-Preis

Die Smart-Prämie ist zurück – und sie ist höher als je zuvor. Neuerdings gewährt das deutsch-chinesische E-Auto-Joint-Venture bis zu 6.000 Euro Rabatt auf bestimmte Modelle. Zuvor gab es im Höchstfall einen Nachlass von 5.000 Euro.

6.000 Euro Rabatt auf #1 und #3 Die Smart-Prämie in Höhe von 6.000 Euro erhält jedoch nur, wer sich für die Baureihen #1 oder #3 entscheidet. Sie ist in Kombination mit allen Ausstattungslinien der beiden Smart-Modelle verfügbar – inklusive der sportlichen Brabus-Topversionen. Beim Kauf des neuen Elektro-SUV Smart #5 beträgt der Nachlass immerhin noch 4.000 Euro. Zuvor waren es lediglich 2.500 Euro.

Hinzu kommt für alle Berechtigten die neue staatliche E-Auto-Förderung, in deren Rahmen Kaufprämien zwischen 3.000 und 6.000 Euro fließen. Im Idealfall lassen sich also 12.000 Euro sparen. Das bedeutet, dass der aktuell billigste Elektro-Smart, der #1 in der Pure-Ausstattung, knapp ein Drittel weniger kostet als regulär: 24.990 statt 36.990 Euro. Allerdings erhalten den Höchstsatz bei der staatlichen E-Auto-Förderung nur Familien mit einem zu versteuernden Haushalts-Jahreseinkommen von maximal 45.000 Euro, wenn in diesem Haushalt mindestens zwei Kinder unter 18 Jahren leben.

Von der neuen Smart-Prämie können sowohl Privat- als auch Gewerbekunden beim Kauf eines Neufahrzeugs profitieren. Ein Enddatum für die Rabattaktion kommuniziert Smart bislang nicht. Allerdings wird der Nachlass nicht beim Leasing gewährt.

Aktuell drei Baureihen in der Modellpalette Smart bietet in Deutschland aktuell drei Baureihen an. Als Einstiegsmodell fungiert der kleine Elektro-SUV Smart #1 . Darüber rangiert dessen Crossover-Variante #3. Beide Baureihen verfügen je nach Modellversion über Batterien mit Kapazitäten zwischen 49 und 66 Kilowattstunden und kommen nach WLTP zwischen 310 und 455 Kilometer weit. Die Leistungsspanne beträgt 272 bis 428 PS. Noch recht neu im Smart-Programm ist der #5 (siehe Video und Fotoshow), ein ausgewachsener SUV mit bis zu 100 Kilowattstunden großer Batterie. Bei ihm beträgt die maximale Reichweite 590 Kilometer und die Höchstleistung im Brabus-Modell 646 PS.