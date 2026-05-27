BYD patentiert Sulfid-Feststoffakku-Membran: Serienstart bis 2027?

BYD beschreibt im Patent CN121983643A eine Komposit-Festelektrolytmembran für Feststoffbatterien. Diese Membran soll Lithiumionen effizienter durchlassen und gleichzeitig die mechanische Stabilität erhöhen. BYD kombiniert dafür anorganische Festelektrolyt-Partikel mit einem polymeren Anteil, der Lithiumsalz trägt – dies berichtet das chinesische Finanzanalyse-Portal Sina Finance.

So baut BYD die Verbundschicht auf BYD nutzt zwei Partikelgrößen beim anorganischen Festelektrolyten: kleine und große Partikel, abgestuft in mehreren Stufen. Dazu kommt ein Polymerelektrolyt aus Polymermatrix und Lithiumsalz. Diesen Polymerelektrolyten bringt BYD als grobes Fasernetzwerk auf Teile der Oberfläche des anorganischen Elektrolyten auf. Laut Patent-Abstract steigert genau diese Kombination aus Partikel-"Graduierung" und partieller Beschichtung Ionenleitfähigkeit und Festigkeit der Membran.

Warum Sulfid – und wo die Risiken liegen Futurezone verweist mit Bezug auf das chinesische Portal Sina auf einen Sulfid-Ansatz. Sulfid-Festelektrolyte liefern oft hohe Ionenleitfähigkeit und passen sich Elektroden gut an. Gleichzeitig reagieren Sulfide chemisch empfindlicher als oxidbasierte Festelektrolyte. BYD zielt laut Darstellung darauf, Vorteile und Nachteile über Materialmix und Aufbau der Zwischenschicht auszubalancieren.

BYD benennt die härtesten Baustellen: Grenzflächen und Dendriten BYD-Chefforscher Lian Yubo sprach im April von einer "entscheidenden Durchbruchsphase". Er nennt zwei klassische Knackpunkte, die Feststoffakkus seit Jahren begleiten: BYD muss die Stabilität der Grenzflächen zwischen festen Materialien in den Griff bekommen und Lithium-Dendriten unterdrücken. Dendriten wachsen als nadelartige Lithium-Strukturen beim Laden und können im Extremfall interne Kurzschlüsse auslösen.

Sulfid-Festelektrolyt

Vorteile:



- Sehr hohe Ionenleitfähigkeit (oft näher an Flüssigelektrolyten als Oxide) Potenzial für hohe Leistung/schnelleres Laden.



- Guter Kontakt zu Elektroden: eher "weicher"/anpassungsfähiger als Oxide geringerer Grenzflächenwiderstand möglich.



- Verarbeitung teils bei niedrigeren Temperaturen möglich als bei vielen Oxidkeramiken.





Nachteile:



- Chemisch empfindlich: reagiert leicht mit Feuchtigkeit/Luft kann u. a. H₂S bilden, Produktion braucht strenge Trockenraum-Prozesse.



- Grenzflächen bleiben kritisch: Nebenreaktionen/Instabilität zu Anode/Kathode möglich Alterung, Widerstände.



- Dendriten-Risiko nicht automatisch gelöst: Lithium kann weiterhin durchdringen Kurzschlussgefahr, braucht Material-/Designmaßnahmen. Produktion bis 2027? Das Patent liefert keine Werte Lian Yubo stellte laut Futurezone einen Produktionsstart bis 2027 in Aussicht, knüpft ihn aber an eine optimierte Produktionskette mit Blick auf Kosten, Qualität und Ausbeute. Das Patent selbst bleibt deutlich nüchterner: Es nennt keine Energiedichte, keine Ladeleistung und keine Lebensdauer.

Der Kontext: China drückt beim Feststoffakku aufs Tempo BYD steht mit dem Thema nicht allein da. Auch CATL peilt laut Futurezone einen Feststoffakku-Produktionsstart bis 2027 an, andere Anbieter arbeiten an Feststoff- und Semi-Feststoff-Zellen. Toyota hat einen Feststoffakku bis 2028 angekündigt, Hyundai verkündet Durchbrüche beim Aufbau einer Serienfertigung und Mercedes forscht mit Partnern intensiv an dem Thema.



Im Teaserbild zeigen wir einen BYD Sealion 7.