BMW 3er Electric (2022) Elektro-Limousine mit 270 PS

Der Erlkönig ist nahezu identisch mit dem aktuellen 3er der Baureihe G20, weist jedoch an der Front und am Heck kleinere Änderungen auf. In der hinteren Schürze fehlen zum Beispiel die Auspuffendrohre, die Schürze vorne ist im unteren Bereich geschlossener. Nicht zuletzt die Aufkleber "Electric Test Vehicle" zeigen an, was hier auf der Straße erprobt wird.

Heißt der elektrische 3er dann i3?

Der Name des elektrischen 3er-BMW steht noch nicht fest. BMW i3 dürfte aus Marketing-Sicht Sinn ergeben, der kleine Stromer wird aber noch bis 2024 weiter produziert. Vielleicht behilft sich BMW damit, das Modell "BMW i3 Limousine" zu nennen.

Die i3 Limousine dürfte nach dem BMW i4 2022 auf den Markt kommen. Fraglich ist, ob der BMW i4 seinen 530 PS starken E-Antrieb mit dem Elektro-3er teilen wird. Vermutlich kommt der unter dem i4 positionierte 3er Electric mit dem weniger kraftvollen Antriebsstrang des BMW iX3 daher. Dieser soll über einen 270 PS starken E-Motor, eine Batteriekapazität von 70 kWh und eine Reichweite von 440 Kilometer nach WLTP verfügen. Als Top-Modell ist dann auch ein Allradler denkbar, der über je einen E-Motor pro Achse verfügt.

3er Electric auf CLAR-Plattform

Wie der BMW i4 basiert der elektrische BMW 3er auch auf der modifizierten CLAR-Plattform der Bayern. Sie ist für Modelle mit Verbrennungsmotoren wie den BMW 3er oder 4er, aber auch für rein elektrische Antriebe ausgelegt.

Aktuell gibt es den BMW 3er lediglich als Plugin-Version 330e mit 292 PS und einer Reichweite zwischen 62 und 71 Kilometer; je nachdem, ob der Kunde die Heckantriebsversion, den Allradantrieb oder die Kombi-Version Touring wählt.

Fazit

BMW kann es sich nicht leisten, die 3er-Baureihe nicht zu elektrifizieren. Da reicht der i4 als Top-Modell einfach nicht aus. Fraglich ist es jedoch, auf welchen Namen das Modell dann hören wird.