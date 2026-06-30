BMW i3 40l: Den i3 kann man längst kaufen – in China

Als BMW im Frühjahr 2026 den neuen i3 auf Basis der Neuen Klasse präsentierte, ging ein wenig unter, dass ein BMW i3 bereits seit Jahren auf dem Markt ist. Allerdings ausschließlich in China. Dort verkauft BMW seit 2022 eine vollelektrische Limousine der 3er-Reihe, die speziell für die Anforderungen des chinesischen Marktes entwickelt wurde und nie nach Europa kam.

Extralanger BMW i3 Mit dem chinesischen i3 schlug BMW einen anderen Weg ein als bei den für Europa entwickelten Elektrofahrzeugen. Statt einer eigenständigen Plattform dient die Langversion G28 der Baureihe G20 als technische Grundlage. Das Fahrzeug basiert damit auf der 3er Limousine mit verlängertem Radstand, die ausschließlich für China entwickelt wurde. Solche Langversionen besitzen dort seit Jahren einen hohen Stellenwert, da viele Fahrzeuge häufig mit Chauffeur genutzt werden und zusätzlicher Platz im Fond entsprechend gefragt ist.

Die Limousine verfügt über einen Radstand von 2.966 Millimetern und bietet deutlich mehr Beinfreiheit im Fond als das europäische Serienmodell. Äußerlich orientiert sich der i3 eng an der bekannten 3er-Reihe, übernimmt jedoch zahlreiche speziell für das Elektrofahrzeug entwickelte Details wie den geschlossenen Kühlergrill, aerodynamisch optimierte Räder und eigenständige Designelemente an Front und Heck.

Zum Marktstart im Jahr 2022 wurde zunächst der BMW i3 eDrive35L angeboten. Sein Elektromotor an der Hinterachse leistet 210 kW (286 PS) und entwickelt ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in 6,2 Sekunden. Den Strom liefert eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von rund 70 kWh. Nach chinesischem Messverfahren erreicht das Modell bis zu 526 Kilometer Reichweite. Die Angaben gelten nach dem in China verwendeten CLTC-Zyklus und fallen deshalb höher aus als vergleichbare WLTP-Werte

Elektro-3er mit 340 PS Ein Jahr später folgte mit dem BMW i3 eDrive40L die stärkere Variante. Hier steigt die Leistung auf 250 kW (340 PS), das maximale Drehmoment beträgt 430 Newtonmeter. Der Sprint auf Tempo 100 verkürzt sich auf 5,6 Sekunden. Die Reichweite liegt nach CLTC bei bis zu 592 Kilometern. Zur Ausstattung gehören unter anderem das BMW Curved Display mit iDrive, ein Harman-Kardon-Audiosystem, BMW Driving Assistant Pro sowie eine adaptive Luftfederung an der Hinterachse.

Produziert wird der BMW i3 im chinesischen Shenyang. Dort betreibt BMW gemeinsam mit seinem Partner Brilliance das Joint Venture BMW Brilliance Automotive (BBA), das bereits seit 2003 Fahrzeuge für den chinesischen Markt fertigt. Inzwischen zählt Shenyang zu den wichtigsten Produktionsstandorten des Konzerns weltweit. Dort entstehen neben Fahrzeugen auch Antriebskomponenten, außerdem befinden sich Entwicklungszentren und ein umfangreiches Netz lokaler Zulieferer am Standort.

Sieben Millionen China-BMW Der elektrische i3 läuft im Werk Tiexi Lydia vom Band, das nach dem BMW-iFactory-Konzept aufgebaut wurde. Dieses setzt auf eine weitgehend digitalisierte Produktion mit künstlicher Intelligenz. Die Fertigung ist flexibel ausgelegt und kann Modelle mit Verbrennungs-, Hybrid- und Elektroantrieb auf derselben Linie produzieren. Erst vor einem Monat, am 28. Mai 2026, feierte BMW das siebenmillionste lokal produzierte BMW-Fahrzeug am Standort Shenyang.

Preislich positioniert BMW den i3 in China deutlich unter vergleichbaren europäischen Premium-Elektrofahrzeugen. Das aktuelle Modelljahr startet bei 278.000 Yuan für den eDrive35L. Der stärkere eDrive40L kostet je nach Ausstattung zwischen 308.000 und 338.000 Yuan. Umgerechnet nach aktuellem Kurs sind das rund 36.100 und rund 43.900 Euro.

Dass dieses Modell nie nach Europa kam, hatte mehrere Gründe. Die technische Basis war ursprünglich für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ausgelegt und entsprach nicht der langfristigen Elektrostrategie des Herstellers. Zudem bestand in Europa bereits mit dem BMW i4 ein technisch ähnliches Angebot im gleichen Marktsegment. Auch wurde der lange G28 generell nie für Europa konzipiert. Bei uns bleibt es daher bei der i3-Premiere im Kleid der Neuen Klasse.