BYD Great Han mit 1.000 km Reichweite: Wie echt ist das?

BYD fährt beim Great Han eine große Reichweiten-Show, dies legen zumindest MIIT-Unterlagen aus China nahe (MIIT: Ministry of Industry and Information Technology – Ministerium für Industrie und Informationstechnologie). Dort steht für bestimmte Heckantriebs-Versionen eine CLTC-Reichweite von bis zu 1.008 Kilometer, weitere Heckantriebs-Varianten schaffen zirka 970 Kilometer. Mit Allrad sinkt die Spanne auf 820 bis 880 Kilometer.

102,3 kWh LFP – und der Akku bringt 726 Kilo auf die Waage Das Datenblatt nennt einen 102,3-kWh-Akku mit Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP). Der Energiespeicher wiegt laut MIIT-Daten 725,9 Kilogramm. BYD koppelt die Reichweitenansage also an schiere Akku-Masse – nicht an ein Wunder der Physik.

Gewicht, Leistung, Layout: RWD als Reichweiten-König Der Great Han fährt laut MIIT-Unterlagen als Hecktriebler mit einem E-Motor und 370 kW (503 PS) vor; das Fahrzeuggewicht beträgt je nach Ausführung 2.260 bis 2.325 Kilogramm. Die Allradversion steigert die Leistung auf 570 kW (775 PS), hebt das Gewicht auf 2.505 Kilogramm und verliert Reichweite. BYD zeigt damit das klassische EV-Spiel: weniger Antriebskomponenten und weniger Masse helfen der Reichweite.

5,26 Meter Länge: BYD zielt auf Luxus-Liga Das MIIT führt den Great Han mit 5,26 Metern Länge und 3,13 Metern Radstand. Damit spielt die Limousine in der Oberklasse und setzt auf viel Raum – und wahrscheinlich auf eine Aerodynamik-Strategie, die der Reichweite zugutekommt.

CLTC vs. WLTP: Die 1.000 km schrumpfen in Europa CLTC testet tendenziell optimistischer als WLTP, deshalb wirkt die 1.008-km-Ansage in europäischen Augen so spektakulär. Für eine grobe Einordnung lässt sich die CLTC-Reichweite überschlägig um etwa 15 bis 20 Prozent reduzieren, wenn man sie auf ein WLTP-ähnliches Niveau übertragen möchte. Aus 1.008 Kilometern CLTC würden damit überschlägig rund 840 bis 877 Kilometer WLTP – der Great Han bliebe also sehr stark, aber nicht mehr vierstellig.

MIIT Mit dem BYD Great Han stellt der chinesische Hersteller eine elektrische Luxus-Limousine vor.

Lucid als Gegenpol: 960 km WLTP plus Rekordfahrt Lucid zeigt, wie stark eine offizielle WLTP-Zahl wirken kann, ohne den CLTC-Boost zu brauchen. Der Elektroautohersteller nennt für den Air Grand Touring bis zu 960 Kilometer WLTP; mit größeren Rädern sinkt der Wert spürbar (Lucid kommuniziert auf seiner EU-Seite auch Varianten bis 817 Kilometer WLTP). In den USA führt Lucid den Air Grand Touring mit bis zu 512 Meilen EPA (824 km) – ein Wert, der oft näher an zügigen Langstrecken-Profilen liegt. Und Lucid hat noch einen PR-Punkt obendrauf gesetzt: Bei einer Guinness-Weltrekordfahrt schaffte ein Serien-Lucid Air Grand Touring laut Hersteller 1.205 Kilometer mit einer Akkuladung.

Technik-Basis, Plattform, Schwestermodell: Was wir wissen – und was nicht Das MIIT liefert zum BYD Great Han/Da Han die harten Eckdaten (102,3-kWh-LFP-Akku, Gewichte, Leistungsstufen, Abmessungen). Darüber hinaus kursieren mehrere Vorab-Infos, die BYD bislang nicht offiziell bestätigt: Demnach könnte der Great Han auf einer neuen Hochvolt-Architektur mit rund 1.000 Volt stehen und damit technisch klar über älteren 400-Volt-BYD-Modellen liegen. Außerdem tauchen sehr kurze Ladezeit-Angaben auf, etwa "10 bis 97 Prozent in neun Minuten" – ohne belastbare Angaben zu Messbedingungen wie Akku-Temperatur, Vorkonditionierung, Ladehardware und Leistungsprofil.

MIIT Nach chinesischem Verbrauchs-Zyklus kommt der BYD Great Han mit einer Akkuladung bis zu 1.008 Kilometer weit.

Als weitere unbestätigte Punkte gelten Hinweise auf eine nächste Generation der BYD-Blade-Batterie innerhalb der LFP-Familie (mehr Energiedichte, aber ohne offiziell veröffentlichte Kennzahlen), ein mögliches SUV-Schwestermodell namens Great Tang/Da Tang mit derselben Architektur sowie Premium-Fahrwerkstechnik wie Hinterachslenkung und ein aktives DiSus-Fahrwerk (intelligentes, aktives Fahrwerkssystem). Hier stehen offizielle BYD-Datenblätter noch aus.