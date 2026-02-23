BYD Seal Modellpflege 2026: Deutliches Plus beim Stauraum

Den Markteintritt in Europa feierte die chinesische Elektrolimousine BYD Seal 2023. Zum Modelljahr 2026 gibt es jetzt einige Modellpflegemaßnahmen. Allerdings keine, die den Vorgänger auf einen Schlag alt aussehen lassen.

Änderungen fallen übersichtlich aus Für eine frischere Optik sorgen neu gezeichnete 19-Zoll-Leichtmetallfelgen. Hinzu kommt eine aufgefrischte Außenfarbpalette. Rubinrot, Obsidianschwarz und Lavendelgrau ergänzen die drei bestehenden Farben Polarweiß, Indigograu und Atlantisgrau. Modifiziert wurde auch die Positionierung der Schriftzüge. Am Heck prangt das BYD-Logo nun prominent oben mittig über dem durchgehenden LED-Lichtband, während die Modellbezeichnung Seal unten rechts auf der Heckklappe angebracht ist.

Laderaum wächst spürbar Im Innenraum wurden die Kopfstützen vom bislang eingestickten BYD-Logo befreit. Auch der BYD-Schriftzug auf der Armlehne ist verschwunden. An der Funktionalität ändert sich hingegen nichts. Dafür bietet der Modelljahrgang 2026 deutlich mehr Stauraum. Ein neu konfigurierter Kofferraum erhöht das Stauvolumen um 85 auf nun bis zu 485 Liter. Welche konkreten Modifikationen zu diesem Wachstum führen, lässt BYD in seiner Mitteilung offen. Ebenfalls zugelegt hat der Frunk unter der vorderen Haube. Hier passen nun 72 Liter – 19 Liter mehr als bisher – rein.

Bei den Assistenzsystemen wurde die Fahrerüberwachung verfeinert und auf die jüngsten gesetzlichen Vorgaben angepasst. Das schlüssellose Zugangssystem lässt sich jetzt auch über das Smartphone steuern.

Unveränderte Antriebe Auf der Antriebsseite ergeben sich keine Änderungen. Es bleibt bei Allrad- und Hinterradantriebsvarianten mit 230 kW (313 PS) und 360 Nm bis zu 390 kW (530 PS) und 670 Nm. Der 82,5 kWh große LFP-Akku ermöglicht WLTP-Reichweiten von bis zu 570 Kilometern. Nachgeladen werden kann der Energiespeicher mit bis zu 150 kW, von 10 auf 80 Prozent geht es so in 37 Minuten. Am 11-kW-Lader liegt die Ladezeit bei 8,6 Stunden. Ob die in Deutschland bislang angebotene Basisversion mit 61,4-kWh-Akku, 170-kW-Heckmotor und bis zu 460 Kilometern Reichweite weiter angeboten wird, bleibt bislang unbeantwortet.

Unveränderte Preise Zu haben ist der BYD Seal in Deutschland aktuell zu Preisen ab 46.990 Euro für das Basismodell. Mit der großen Batterie und Hinterradantrieb werden wenigstens 48.990 Euro gefordert. Die potente Allradvariante startet aktuell bei 52.990 Euro. Für den britischen Markt hat BYD schon Preise für den 2026er-Modelljahrgang genannt – und die entsprechen exakt dem bisherigen Preisniveau. Für den deutschen Markt liegen noch keine Infos vor.